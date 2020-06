Questo l’intervento del segretario nazionale, Mino Cartelli (nel riquadro) del movimento “L’Altra Italia”, in difesa dei reparti di Ostetricia e Ginecologia dell’ospedale “Teresa Masselli-Mascia” di San Severo: «Vogliamo risposte certe e tempi certi, la salute e la sanità deve essere garantita a tutti. E soprattutto gli operatori medici, infermieri e paramedici devono essere tutelati – ha dichiarato piccato Cartelli a VocedelGargano.com che ha concluso – Emiliano, Piazzolla et company non attendano la campagna elettorale per racimolare qualche voto».