Manfredonia, 08 giugno 2002. La discarica abusiva, presso la stazione ferroviaria di Frattarolo, in agro di Manfredonia, è stata data alle fiamme nei giorni scorsi, bruciando tutti i rifiuti abbandonati illecitamente sul territorio. “La presenza dei rifiuti abbandonati davanti all’ingresso in detta località era stata già segnalata da tempo, e al responsabile delle Guardie Ambientali Italiane di Manfredonia, Alessandro Manzella, non resta che verificare quanto accaduto, e aggiunge, che quando ci troviamo davanti a cumuli di rifiuti bruciati senza poter intervenire per evitare il peggio, è un fallimento per tutti”.

“Ritardando gli interventi di bonifica, nelle discariche abusive individuate e denunciate, comporta quasi sempre un danno ambientale, con ripercussioni nel tempo, per tutto l’ecosistema, a causa delle sostanze tossiche nocive che finiscono nell’atmosfera e sul territorio. L’impegno delle Forze dell’ordine, dei Volontari e di tanti Cittadini muniti di senso civico, servirà a poco, se le ISTITUZIONI e gli ORGANI PREPOSTI , non faranno la loro parte”.