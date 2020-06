Manfredonia. Pronti a partire? Lettera ai miei studenti

Manfredonia, 08 giugno 2020. “Carissimi Studenti. Oggi è l’ultimo giorno di scuola e il caso vuole che ci salutiamo attraverso uno schermo di computer, in una stanza virtuale e non negli spazi abituali propri di una classe materiale. In questo momento, dove ci manca la fisicità dei luoghi, la luminosità dei volti, il timbro delle voci, la densità dei nostri corpi, il respiro corto dei nostri affanni, la linea dritta dei nostri sguardi, ecco qui a congedarci.

Ogni volta che prendo una classe – vi ricordate quante volte lo abbiamo detto – è come se tra le mie mani di educatore e docente nascesse un bambino, una nuova creatura da accogliere, da capire, da curare, da nutrire, da svezzare, ma anche da orientare e guidare, da stimolare e accompagnare. A volte anche da rimproverare e da scuotere. Sempre con rispetto e trepidazione, con entusiasmo e passione. Con quel giusto distacco che aumenta la reciproca comprensione e collaborazione. Con un senso di meraviglia, con la consapevolezza che si tratta per voi di un tempo di gestazione. Così è stato con voi in questi anni vissuti insieme tra i banchi della nostra scuola.

Ma ecco che ora – dopo che vi ho visti crescere, tra mille difficoltà, tentennamenti, sfide e peripezie, a volte anche momentanee incomprensioni e conflitti costruttivi – vi vedo andare via. E’ arrivato il momento della separazione. Non è per me un rito ripetitivo da vivere con abitudine ogni fine anno. Ogni distacco è unico nel suo genere perché unico è ciascuno di voi. Unica è ogni classe che si appresta a intraprendere, oltre che gli esami di maturità, una nuova stagione della vita.

Chi, come me, fa questo lavoro sa che deve saper trasformare gli arrivi in nuove ripartenze. Per tale motivo vi ho preparato da tempo a questo grande appuntamento per essere pronti a cavarvela da soli, facendo leva sui vostri talenti e sulla vostre capacità, nonché su quelle competenze che spero la scuola vi abbia aiutato a maturare, curando ogni dimensione e registro della vostra personalità. Ogni minimo anfratto della vostra libertà, sulla cui soglia ho sempre sostato nel rispetto della vostra unicità e diversità.

Io, infatti, non vi ho insegnato ad arrivare, ma ad immaginare. Non solo a conservare, ma anche a reinventare. Non a conquistare, ma a cercare. Non a risolvere, ma a problematizzare. Vi ho insegnato a lavorare più sulle domande – quelle vere – da porre e da formulare, e non tanto sulle risposte da trovare, peggio ancora da copiare o comprare.

Più che dalla cattiveria vi ho messo in guarda dalla banalità e dalla stupidità. Dalla intolleranza e dalla apatia. Dalla facile omologazione e dalla sterile indifferenza. Per tale ragione non ho evitato che sbagliaste, perché a volte gli errori, se vengono compresi e metabolizzati, possono servire per rilanciare meglio le sfide della vita. A volte è stato più utile imparare dai propri sbagli che da facili soluzioni, prendendo a prestito riposte preconfeizionate.

Mi sono sforzato non tanto di insegnarvi a vincere a tutti i costi, nè a sgomitare, e neanche a perdere per ignavia o per partito preso, ma ho sempre messo in evidenza il valore che può avere una sconfitta nel ricordarci i nostri limiti ma anche le nostre possibilità. Non ho evitato che cadeste, quanto piuttosto a sapervi rialzare da eventuali fallimenti, per trasformare i momenti di criticità in momenti di grande opportunità. Le crisi in una sorta di apprendistato. Per questo non mi sono mai nascosto dietro i voti o i giudizi. Ho lavorato più sui processi che sui prodotti. Più sulle dinamiche relazionali che sulle prestazioni da quantificare. Perché non siete voti, ma volti. Non semplici funzioni, ma vissuti esistenziali. Ed è per questo che a scuola abbiamo sempre cercato di creare un clima che fosse poco scolastico. Quante volte, infatti, abbiamo immaginato di essere, come Socrate, per strada, per le piazze, ovunque per capire e per interrogarci. Per intercettare le grandi questioni della vita, della politica, dei nostri sentimenti e dei nostri desideri. Per fare nostri i dubbi della vita. E trovarci con l’immaginazione a stazionare nei vostri luoghi spesso per voi più importanti della stessa scuola. Facendo dialogare ragione e cuore, filosofia e altri registri della vita.

Poi è arrivata questa pandemia che ci ha sconvolti tutti. Ci ha spiazzati oltre che spaventati, anzi terrorizzati. Ci ha costretti a guardarci dentro con occhi nuovi che forse non avevamo.

Non erravamo attrezzati e per questo abbiamo toccato con mano il sottile filo che separa la vita dalla morte, ma anche la stretta linea di demarcazione tra il potere che pensavamo di avere è quel senso di impotenza che per un attimo ci ha come disorientati e paralizzati. E’ toccato a me come educatore rassicurarvi e riorientarvi. Ma anche io non sapevo dare alcuna risposta ai vostri perché.

Durante questo periodo di didattica a distanza non abbiamo tanto e non solo imparato dai libri, ma dalla stessa vita, dagli eventi, dai fatti tragici che man mano quotidianamente accadevano intorno a noi. Anche io sono divenuto alunno come voi, e con voi tutti insieme è come se fossimo andati alla scuola del dolore e delle sfide. Perché, in questo periodo siamo tutti tornati a scuola della vita, fatta spesso di imprevisti e di sempre nuove e inedite sfide.

E tutto questo non solo e non tanto per imparare il “saper fare” e il “saper dire”, ma ancor più imparare la difficile arte del saper vivere, facendo le scelte giuste. Quella saggezza che ci consente di “imparare ad imparare”, sempre e ovunque, per poter saper stare al mondo sia da soli che insieme. Ed è questa saggezza che spero vi portiate dentro, come se si trattasse di una specie di cassetta di attrezzi da tirare fuori al momento giusto, per trovare le risposte alle tante domande che in questi anni mi sono sforzato di insegnarvi a porre nel modo giusto.

Perché, cari ragazzi. la vita non ve la giocherete tanto sulle risposte che troverete, ma sulle domande che riuscirete a custodire, a suscitare e a risvegliare. Solo se saprete tenere deste le grandi domande potrò allora dire che la scuola è servita a qualcosa.

Buon viaggio! Il vs. prof.!”.

A cura del Prof. Michele Illiceto