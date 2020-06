Puglia, tempo peggiora ancora: in arrivo rovesci e temporali

Bari, 08 giugno 2020. Meteo Puglia, come riporta 3bmeteo.com: le condizioni meteo volgono verso un peggioramento ad opera di un sistema nuvoloso in arrivo dal Mediterraneo occidentale responsabile di qualche pioggia su lucania, Puglia e Molise. Temperature stabili o in contenuto calo, venti intorno SSE deboli con rinforzi. Mari poco mossi o mossi.

MERCOLEDI’: la pressione cede rapidamente determinando un peggioramento pomeridiano, con debole piogge in esaurimento però entro fine giornata. Nello specifico sulla Daunia cieli in prevalenza poco nuvolosi o parzialmente nuvolosi, salvo maggiore variabilità nelle ore centrali della giornata; sulle murge nubi in progressivo aumento con deboli piogge al pomeriggio. Rasserena in serata; sul Tavoliere nubi sparse alternate a schiarite per l’intera giornata con tendenza ad ampi rasserenamenti in serata; sul litorale adriatico settentrionale cieli inizialmente poco o parzialmente nuvolosi, ma con nubi in progressivo aumento e deboli piogge dal pomeriggio ; sul litorale adriatico meridionale nubi sparse alternate a schiarite con tendenza dalla sera ad ispessimento della copertura fino a cieli nuvolosi o molto nuvolosi; su litorale ionico e Salento nubi sparse alternate a schiarite per l’intera giornata. Venti moderati dai quadranti nord-occidentali in rotazione ai quadranti sud occidentali; Zero termico nell’intorno di 3250 metri. Basso Adriatico e Canale d’Otranto poco mosso.