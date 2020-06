, 08 giugno 2020. Covid_19 : verso ladella “rianimazione grigia” ai Riuniti , vale a dire del reparto dove c’è l’assistenza dei casi sospetti al nuovo coronavirus. Lo si apprende da raccolta dati di StatoQuotidiano.it. Al momento, nell’ultimo reparto di rianimazione presente sono assistiti 8 pazienti, di cui solo uno in isolamento per Covid. Come anticipato, l’ospedale Colonnello D’Avanzo resterà l’unica strutturasempre se i numeri resteranno quelli in atto o se diminuiranno.

Bollettino epidemiologico 08 giugno 2020. Numeri bassissimi per il Covid_19 in Puglia. Oggi lunedì 8 maggio 2020, sono stati registrati 1.233 test per l’infezione da Covid-19 coronavirus ed è risultato positivo un caso in provincia di Bari. Non sono stati registrati decessi.

Dall’inizio dell’emergenza sono stati effettuati 133.164 test. Sono 3.289 i pazienti guariti. 698 sono i casi attualmente positivi.

Il totale dei casi positivi Covid-19 in Puglia è di 4.512, così suddivisi: 1.489 nella provincia di Bari; 380 nella provincia di Bat; 653 nella provincia di Brindisi; 1.162 nella provincia di Foggia; 519 nella provincia di Lecce; 281 nella provincia di Taranto; 28 attribuiti a residenti fuori regione. I Dipartimenti di prevenzione delle Asl hanno attivato tutte le procedure per l’acquisizione delle notizie anamnestiche ed epidemiologiche, finalizzate a rintracciare i contatti stretti.