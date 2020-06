Rodi. Riapre “Il Giardino”Dobbiamo farcela, per i clienti e per il personale” (ft-vd)

, 08 giugno 2020. Con la riapertura dei confini regionali, le strutture alberghiere possono finalmente fare un sospiro di sollievo e rimettersi in carreggiata verso una promettente stagione estiva. La voglia di ripartire è tanta, lasciandosi alle spalle un periodo di lockdown che dava poche speranze in ogni campo, specialmente in quello turistico.

Pronta ad accogliere i clienti anche l’albergo ristorante “Il Giardino”, in località Lido del Sole a Rodi Garganico, che ha riaperto le porte da circa una settimana. “Abbiamo preferito riaprire un po’ più tardi per essere in regola con tutti i protocolli sanitari – ha detto il titolare Gabriele Buo – Da sempre la struttura ha predisposto ampi spazi all’aperto, come la sala ristorante, nonostante già rispettavamo i limiti di distanziamento senza rischi di assembramento”. E aggiunte: “Rispetto alle norme stabilite abbiamo preferito distanziare ancor di più i tavoli tra i non congiunti”.

La struttura ha riscosso un notevole interesse nazionale lanciando l’iniziativa “Grazie Infermieri”, mettendo a disposizione una vacanza in omaggio per infermieri e medici che si sono impegnati durante il pericolo emergenziale del covid19. “Inizialmente avevamo messo a disposizione 12 settimane, per poi raddoppiarle – commenta il titolare – Ma non ci siamo arresi, e abbiamo coinvolto altri 15 alberghi tra Foce Varano, Rodi Garganico e San Menaio, istituendo il sito www.grazieinfermieri.it. L’infermiere o medico che certificherà la prestazione di attività durante il periodo della pandemia avrà una vacanza premio”. Infine conclude “Sarà una stagione diversa dalle altre, ma noi ce la metteremo tutta, sia per i nostri clienti che per il nostro personale”.

Articolo di Valerio Agricola – Servizio a cura di Giuseppe Laganella – Video e montaggio a cura di Vittorio Agricola