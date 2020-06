San Giovanni Rotondo “M5S all’opposizione, libero di decidere per il bene della comunità”

, 08 giugno 2020. In questi giorni mi è capitato di sentire commenti di gente preoccupata, che il nome del MoVimento 5 Stelle, che il suo simbolo, che il suo consigliere, abbia addirittura fatto alleanze con la destra e con coloro che aveva tenacemente combattuto nella precedente Consiliatura. Questo è accaduto solo perché ho ritenuto opportuno non partecipare al Consiglio Comunale come gli altri consiglieri dell’opposizione., forse una delle sue più conosciute e sicuramente quella che segna il percorso, prima di tutto mentale, con cui affrontare la lunga battaglia di rinnovamento a cui è chiamato il M5s.

Un politico, e nel mio caso un consigliere comunale, deve camminare ed agire con mente sgombra da paure, non si deve sottrarre al confronto, deve analizzare i fatti, se stessa e gli altri, con onestà intellettuale e non deve temere di annullarsi. Deve osare e avere il coraggio di sedersi ad un tavolo con il proprio avversario senza sentirsi minacciato e senza temere di essere manipolato.

Intendo difendere con forza questo principio: il principio di valutare, volta per volta, durante l’azione politica di opposizione quello che è giusto da quello che ritengo sbagliato per i nostri cittadini, come è accaduto nel caso della convocazione degli ultimi due consigli comunali, decisione di non partecipare dopo il rifiuto pregiudiziale dall’amministrazione comunale, forse perché pervenuta dall’opposizione. Ed è questo il motivo per cui non ho partecipato a due Consigli Comunali come ho dichiarato nell’ultimo Consiglio Comunale. Voglio ribadire, a gran voce, che non ho paura di condividere iniziative con la destra, con la sinistra o a con qualsiasi altra forza politica qualora le iniziative da mettere in campo siano condivise e utili alla nostra comunità. Condividere un’azione non vuol dire fare alleanze o, peggio ancora, perdere la propria identità politica, ma avere la capacità di saper distinguere “un’idea cattiva da una buona”, appunto.

Voglio rassicurare tutti, innanzitutto gli elettori del MoVimento, quelli che hanno creduto nel nostro progetto politico, che non è in atto nessun tradimento politico, alleanza, “intrallazzo” in stile prima Repubblica. Non ho fatto, né farò, “inciuci” con nessun partito politico, esattamente come non ho fatto alleanze prima del ballottaggio, ma sarò sempre aperta alla possibilità di aderire ad iniziative con tutti, qualora queste iniziative partano da principi e percorsi condivisi e non abbiano come obiettivo quello di nuocere all’immagine del MoVimento.

Nunzia Palladino, Portavoce Movimento 5 stelle San Giovanni Rotondo