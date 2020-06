altri fatti nuovi

, 08 giugno 2020. “A indagini chiuse mi è stato detto che per poterle riaprire occorrevano. Mi chiedo: chi li deve cercare, io? Non sta a voi, inquirenti, tramite le indagini, stabilire chi è il? Cercare le prove? Lesi cercano, come succede in altri omicidi, dove si ricostruiscono i fatti. Per mio figlio Francesco non credo sia difficile ricostruire il tutto visto che viviamo a Mattinata, un piccolo paese“. E’ parte di una lettera di 3 pagine, scritta a mano e inviata a StatoQuotidiano dalla signora, mamma di, 29enne di Mattinata scomparso nel nulla dal. Quindi, quasi 4 anni fa.

Attraverso la lettera, la mamma di Francesco chiede nuovamente “giustizia” per la scomparsa del figlio.

La mattina del 28 giugno 2016. “Quella mattina – scrive nella lettera – mi accorsi che mio figlio Francesco non era rientrato la sera prima. In un primo momento pensai che forse aveva dormito fuori. Non volendo fare la mamma chioccia, non lo chiamai. Invece chiamai il suo amico per chiedergli se sapesse qualcosa su Francesco”. “Poi avevo pensato che forse era andato a lavorare direttamente la mattina. Continuavo a chiamarlo ma il telefono non era raggiungibile. Nel frattempo i pensieri mi diventavano più allarmanti”. “Niente, quella mattina nessuno lo aveva visto“.

In seguito “Appena saputo questo, corsi dai Carabinieri qui a Mattinata. Alle domande di rito mi accorgevo che era poco o più di una semplice denuncia. Ma di una freddezza poco umana”.

“Il disinteresse verso mio figlio e verso di me continua ancora oggi“. La donna crede che gli inquirenti non abbiano “applicato velocemente il protocollo per le persone scomparse. Le ricerche fisiche di mio figlio furono fatte dopo 5 giorni, il 2 luglio. Con un ritardo notevole, perché? Già, forse perché inserito nella lista degli scomparsi di lupara bianca?”.

“Silenzio dalle associazioni”. “Avevo sempre sentito parlare di varie associazioni che si occupano di persone scomparse, ma per mio figlio non ne ho visto nemmeno una”.

“Mio figlio era un ragazzo dolce, sfortunato nelle compagnie, io ritenevo che non facesse niente di male dal momento che non possedeva soldi senza aver lavorato, quindi non associabile ad azioni”. La donna più volte dice di essersi recata a Manfredonia, presso la Caserma dei Carabinieri, per avere notizie. “Ma niente, in questo anni, non ci sono mai state novità”.

LA LETTERA DI 3 PAGINE INVIATA A STATOQUOTIDIANO.IT

NUMEROSI APPELLI IN QUESTI ANNI ALLA RICERCA DELLA VERITA’. Numerosi sono stati gli appelli della donna in questi anni, con servizi sulla Rai, sulle reti mediaset, ovunque. Nel giugno 2018, la donna – attraverso il TG1 – disse di sapere chi fosse “l’assassino” del figlio, e chi si fosse “macchiato le mani di sangue“. La donna rese queste dichiarazioni attraverso una lettera, successivamente alla richiesta di archiviazione della Procura di Foggia dei reati contestati. Nel provvedimento del 5 aprile 2018, il Pm della Procura foggiana aveva ritenuto infatti che non vi erano “elementi sufficienti a sostenere l’accusa in giudizio” e che, nonostante una “complessa attività di indagine“, tra intercettazioni, ascolto di persone informate dei fatti e acquisizione di dati, “non era stato possibile né ritrovare il corpo del 29enne”, né una “individuazione certa” dei responsabili della scomparsa. Da qui, la richiesta al Gip di pronunciare il decreto di archiviazione.

“Sembra che qui si sia dimenticato che Francesco è un ESSERE UMANO e come tale è degno di sepoltura”, aveva scritto Luisa nel dicembre 2016. “Mi è stato strappato un pezzo del mio cuore e devo rimanere in silenzio? (…) Il pensiero di non sapere dove sia il corpo di Francesco è per me maledettamente doloroso. Sono ancora sua madre e lo devo difendere fino all’ultimo del mio respiro. VOGLIO LA VERITA’”.

Dalla scomparsa ad oggi “non sarebbero mai giunte segnalazioni relative ai fatti”

Come ricordato, una denuncia per la scomparsa del giovane era stata presentata ai Carabinieri di Mattinata verso le ore 20 del 28 giugno 2016. Da raccolta dati, il 29enne svolgeva attività di parcheggiatore, con altre persone, nel Vallone Mattinatella. La mattina del 27 giugno, verso le ore 6, Francesco Armiento sarebbe uscito dall’abitazione a Mattinata, dove risiedeva con la mamma. Da quel momento il silenzio. Nel corso del tempo, i Carabinieri di Manfredonia hanno ascoltato parenti e amici del 29enne, in seguito alla scomparsa. Dal 27 giugno 2016 ad oggi non sarebbero giunte segnalazioni relative ai fatti.

A cura di Giuseppe de Filippo – g.defilippo@statoquotidiano.it