, 08 giugno 2020. “Esprimo la più sentita solidarietà e vicinanza all’autista delle Ferrovie del Gargano vittima ieri mattina, nel terminal bus a Foggia, di una brutale aggressione semplicemente per aver svolto con rigore esemplare il proprio dovere, cercando di garantire il rispetto delle normative a tutela della salute pubblica, come l’obbligo di mascherine e un limitato numero di viaggiatori a bordo, ben distanziati. Rinnovo l’apprezzamento per la funzione sociale svolta in piena pandemia anche dai suoi colleghi e dall’azienda, che anche in piena emergenza e con il personale a rischio contagio non hai mai fatto mancare un servizio prezioso per la collettività.

Auspico una punizione esemplare per i protagonisti di questo feroce, terribile episodio, che scontenta e preoccupa, e un’azione efficace e incisiva delle forze dell’ordine tutte per la loro individuazione e per scongiurare il ripetersi di atti analoghi, presidiando il terminal soprattutto in coincidenza con corse a forte rischio assembramento”.

Lo dice in una nota del consigliere regionale Giannicola De Leonardis.