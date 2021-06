La locomotiva dell’amata villa comunale è sempre stata presente nell’ immaginario collettivo cittadino: imponente, simbolica, portatrice di nostalgia e ricordi di tempi passati.



È da tempo immemore un monumento centrale nel parco urbano “Karol Wotijla”, così grande e attrattiva, ha sempre ispirato curiosità e interesse da parte di tutti, non solo di chi la visionava per la prima volta. Protagonista di una fotografia o magari semplicemente una meta di qualche passeggiata, ormai è una presenza familiare nella vita di ogni foggiano. Sono soprattutto i più giovani, spesso molto affascinati dai treni, quelli più colpiti da questa enorme massa di ferro che ispira la loro immaginazione. Ma come diversi altri simboli della nostra città, purtroppo anche la locomotiva storica è caduta nell’oblio dell’abbandono e dell’incuria. Questi segni sono la prova tangibile del grande disimpegno e disinteresse che caratterizza le condizioni della città da fin troppo tempo. C’è sempre qualcosa di più importante a cui pensare, ma lentamente diversi monumenti foggiani sono finiti nel grigiore del degrado. Questa storia fa venire in mente una citazione molto significativa dello scrittore di origini giamaicane Marcus Garvey:

“Un popolo senza la conoscenza della propria storia, origine e cultura è come un albero senza radici”.

La locomotiva della storia foggiana è prima di tutto un monumento dedicato ai ferrovieri caduti durante la seconda guerra mondiale. Molti forse non lo sanno, ma la stazione era considerata tra i nodi ferroviari più importanti nel centro sud e quindi punto strategico da colpire duramente. Purtroppo furono numerosi i ferrovieri a perdere la vita ed i loro nomi sono ancora presenti al suo interno.

Un sacrificio che non può e non deve essere dimenticato, per rispetto delle vittime, delle rispettive famiglie e della città. È vergognoso dimenticare chi ha dato la propria vita per il capoluogo dauno.

L’ex ferroviere e grande appassionato di storia Enzo Ficarelli, ha rilasciato degli importanti cenni storici riguardanti il prezioso monumento: “Le locomotive a vapore del gruppo 880 furono ideate per l’utilizzo su linee secondarie e vennero costruite a Milano presso le Officine Breda fondate dall’Ing. padovano Ernesto Breda.

Vennero ordinate nel 1914 e consegnate a partire dal 1916, durante la prima guerra mondiale.

Erano piccole e veloci, capaci di affrontare senza problemi linee dall’armanento precario e dai raggi di curvatura stretti. Furono costruite sessanta esemplari dal 1916 al 1922.

Le prime dodici 880, numerate da 001 a 012, furono prodotte nel 1916. Queste locomotive erano adatte al servizio su linee pianeggianti con treni passeggeri e merci e con un modesto numero di carri.

Qui di seguito trascrivo gli esemplari di locomotive che, nonostante la veneranda età, si sono salvate dalla demolizione e sopravvivono presso Musei, collezioni private e all’aperto in parchi pubblici:

880.001

Si trova nella Rimessa locomotive di Primolano (Vicenza).

880.002 Momumentata presso il parco pubblico di Carmignano del Brenta (Padova).

880.004 Momumentata alla stazione di Romagnano Sesia (Novara).

880.006 Conservata all’aperto presso il Palazzo Te a Mantova.

880.008

Museo Ferroviario Piemontese a Santhià (Vercelli).

*880.009 Esposta a Foggia all’aperto nella Villa Comunale in ricordo dei ferrovieri caduti durante i bombardamenti del 1943*.

880.010 Monumentata a Castelnuovo di Sotto (Reggio Emilia).

880.012

Esposta a Senago(Mi).

880.023

Esposta al Museo di Trieste Campo Marzio.

880.038 Conservata all’aperto all’entrata del Deposito Locomotive di Bologna.

880.045

Esposta al Museo Ferroviario Piemontese di Santhià (Vercelli)

880.051 Ricoverata presso la Rimessa locomotive di Tirano ( Sondrio).

880.054 Monumentata presso il DLF di Treviso”.

Ficarelli, energico ferroviere in pensione, per anni si è interessato ad un eventuale spostamento e annessa ristrutturazione del mezzo. Non si è mai arreso al degrado, ha provato ad ottenere un risultato positivo, ma purtroppo le condizioni del monumento ancora oggi sono pessime. Ha sempre sottolineato il grande valore storico dello stesso, l’importanza della memoria che andrebbe preservata. I modelli esistenti, sopravvissuti al peso degli anni, sono veramente pochi.

Anche l’impegno del ferroviere ed ex consigliere comunale Pasquale Cataneo è stato notevole in tal senso. Atti alla mano, durante il suo mandato ha fatto di tutto pur di restituire dignità alla locomotiva, ma purtroppo non ha ricevuto le risposte tangibili e concrete tanto sperate.

Cataneo ha rilasciato per Stato Quotidiano queste dichiarazioni: “Da consigliere comunale, figlio di ferrovieri e ferroviere a mia volta mi sono fatto portavoce, con una mozione quale estensore e primo firmatario, con i colleghi capigruppo di Maggioranza al Comune di Foggia durante la visita al completando Terminal Intermodale Foggia Stazione.

La mozione, approvata senza alcuna variazione, é divenuta Delibera n. 77/2016.

Il mancato spostamento e l’incuria in cui si trovava la locomotiva 880 009 rappresenta, mio modesto avviso, un esempio di come gli indirizzi politici del Consiglio comunale di Foggia 2014-2019 sono rimasti disattesi dalla Giunta. In questo caso con l’aggravante di aver così “ripudiato” la storia sociale, culturale ed economica della nostra Città con le ferrovie.

Ancora oggi si trova lì, dopo 5 anni dalla Delibera, in uno stato di abbandono relegata in un angolo nascosto della Villa comunale, mentre dovrebbe essere posizionata all’inizio del Nodo Intermodale nell’aiuola vuota con una collocazione molto più degna per finalità e posizionamento. In tale posizione rappresenterebbe come monumento storico, a chi giunge e/o parte da Foggia, anche il sacrificio effettuato dai nostri concittadini e ferrovieri nell’ultimo conflitto mondiale.

Sarà mio onere, insieme con tutti quelli che vorranno fare insieme, chiedere al Commissario prefettizio dott.sa Marilisa Magno un incontro in merito. Magari andandoci anche con chi si occupò di raccogliere fondi per il restauro con la realizzazione di un concerto di beneficenza che fu realizzato al Teatro Giordano al qual io stesso partecipai ovviamente pagando il biglietto”.

A cura di Gianluigi Cutillo, 8 Giugno 2021