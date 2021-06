Manfredonia, ASE cerca autisti e operai addetti all’attività di spazzamento

Manfredonia, 08/06/2021 – QUANTA SPA , p er conto di ASE SPA , è incaricata della formazione di un elenco per la selezione di “ Autisti addett i all a racco lta e il trasporto Area Conduzione livello 3 B CCNL UTILITALIA ”. I candidati selezionati saranno assunti con contratto di somminist razione a tempo determinato per n. 2 ( due ) mesi periodo legato all’attività stagionale.

RESPONSABILITA’ E ATTIVITA’ PREVISTE NEL RUOLO • Conduzione di veicoli per la guida dei quali è richiesto il possesso della patente di categoria C + CQC ; • Raccolta di rifiuti urbani e assimilabili (raccolta meccanizzata con cassonetti o bidoni , raccolta con mezzi ed attrezzatura scarrabile) • Spazzamento e lavaggio stradale meccanizzato.

REQUISITI RICHIESTI  essere cittadino italiano o di altro Stato membro dell’Uni one Europea o di uno Stato Extraeuropeo;  aver compiuto il 18° anno di età;  essere in possesso del diploma di istruzione della scuola secondaria di 1° grado (Licenza media);  essere in possesso della patente di guida C + CQC;  godere dei diritti civili e po litici nello Stato di appartenenza;  non avere riportato condanne penali, non avere procedimenti penali in corso, non essere stati interdetti dai pubblici uffici, (ove il candidato risulti indagato, imputato o condannato per qualsiasi ragione o motivazione dovrà dichiararlo all’atto di candidatura nel rispetto del D.P.R. 445/2000); La Società si riserva di valutare, a suo insindacabile giudizio, le condanne penali riportate, alla luce della gravità del reato e della sua rilevanza, in relazione alla posizione di lavoro da ricoprire.  non essere sottoposti a misure che escludono, secondo le leggi vigenti, la costituzione del rapporto di lavoro con la Pubblica Amministrazione;  non essere stato destituito o dispensato o licenziato dal servizio presso la Pubblica Amministrazione o Partecipate da Ente pubblico/privato per persistente insufficiente rendimento;  non essere stato destituito o dispensato o licenziato da un impiego presso la Pubblica Amministrazione o Partecipate da Ente pubblico/privato, né per esser sta to/a dichiarato/a decaduto/a per aver conseguito la nomina mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile o per aver rilasciato false dichiarazioni sostitutive di atti o fatti;

non essere coinvolto in alcun procedimento amministrativo o giudiziario previsto dal D.Lgs 231/01 e s.m.i.;non essere stato interdetto dalla Pubblica Amministrazione o Partecipate da Ente pubblico a seguito di sentenza passata in giudicato;di non essere stato licenziato da questa Società, né da altre Pubbliche Amministrazioni o partecipate da Ente pubblico o privato avente stesse funzioni e servizi o da altri datori di lavoro per motivi disciplinari o per giusta causa;essere in posizione regolare nei riguardi degli obblighi di leva per i soggetti tenuti all’assolvimento di tale obbligo;possedere l’idoneità psico–fisica specifica per le funzioni afferenti al profilo/figura professionale ricercato.

DOCUMENTI DA ALLEGARECurriculum formativo professionalefirmatoDocumento di riconoscimentofronte retroin corso di validitàCopia della patente C +CQC o superiorein corso di validitàDomanda di partecipazionesottoscrittaTERMINI E MODALITA’ DI CANDIDATURAIl candidato potrà candidarsi attraverso il link sotto riportato,dove sarà reindirizzato su una piattaforma fornita dalla SocietàQuanta.Il candidato dovrà registrarsi e compilare in maniera esaustiva tutti i campi previsti dalla piattaforma, allegando la documentazione richiesta.La procedura di inoltro della candidatura si conclude solo nel momento dell’invio della domandadi partecipazione(che avviene cliccando il campo “INVIA CANDIDATURA”) ed alla ricezione dell’email di conferma di avvenuta candidatura, contenente in allegato, la domanda di partecipazione ed i documenti inseriti a sistema. Il candidato, in mancanza di tale conferma, anche se registrato al sito Quanta, non sarà ammesso a sostenere l’iter selettivo.Non sarà possibile candidarsi a più posizioni lavorative. La candidatura al suddetto profilo professionale “3B” esclude la possibilità di candidarsi ai profili J e 1B.L’invio delle candidature dovrà avvenire entro e non oltre le ore 18,00del giorno 21Giugno2021(farà fede l’ora e la data del sito web dedicato).

Non sono ammesse altre forme di invio delle domande/candidature alla presente selezione. Si comunica che i colloqui di selezione si svolgeranno a far data dal 17 Giugno 2021. I candidati dovranno dichiarare nella domanda di partecipazione, la loro disponibilità a sostenere il colloquio di selezione entro 24 ore dall ’invio della candidatura on line previa comunicazione da parte dell’agenzia di lavoro. I candidati potranno inviare eventuali richieste di supporto all’invio della candidatura entro le ore 18 ,00 del giorno 18 Giugno 2021 al seguente indirizzo email selezionease@quanta.com Non verranno fornite informazioni telefoniche. Le risposte alle richieste alle non relative al supporto tecnico nell’invio della candidatura, saranno pubblicate sul sito di Ase Manfre donia SPA. Per candidarti clicca qui ( https://candidati.quanta.com/jobs/pub/quanta/home_selezione_ase_44105.xhtml )

QUANTA SPA , per conto di ASE SPA , è incaricata della formazione di un elenco per la selezione di “ Operai addetti all’attività di spazzamento e/o raccolta e attività ambientali supplementari ” livello 1 B CCNL UTILITALIA ”. I candidati selezionati saranno as sunti con contratto di somministrazione a tempo determinato per n. 2 ( due ) mesi periodo legato all’attività stagionale. RESPONSABILITA’ E ATTIVITA’ PREVISTE NEL RUOLO • Conduzione di veicoli per la guida dei quali è richiesto il possesso della patent e di categoria B • Raccolta di rifiuti urbani e assimilabili (raccolta manuale e meccanizzata con cassonetti o bidoni) REQUISITI RICHIESTI  essere cittadino italiano o di altro Stato membro dell’Unione Europea o di uno Stato Extraeuropeo;  aver compiuto il 18° anno di età;  essere in possesso del diploma di istruzione della scuola secondaria di 1° grado (Licenza media);  essere in possesso della patente di guida B ;  godere dei diritti civili e politici nello Stato di appartenenza;  non avere riportato condann e penali, non avere procedimenti penali in corso, non essere stati interdetti dai pubblici uffici, (ove il candidato risulti indagato, imputato o condannato per qualsiasi ragione o motivazione dovrà dichiararlo all’atto di candidatura nel rispetto del D.P. R. 445/2000); La Società si riserva di valutare, a suo insindacabile giudizio, le condanne penali riportate, alla luce della gravità del reato e della sua rilevanza, in relazione alla posizione di lavoro da ricoprire.  non essere sottoposti a misure che es cludono, secondo le leggi vigenti, la costituzione del rapporto di lavoro con la Pubblica Amministrazione;  non essere stato destituito o dispensato o licenziato dal servizio presso la Pubblica Amministrazione o Partecipate da Ente pubblico/privato per pers istente insufficiente rendimento;  non essere stato destituito o dispensato o licenziato da un impiego presso la Pubblica Amministrazione o Partecipate da Ente pubblico/privato, né per esser stato/a dichiarato/a decaduto/a per aver conseguito la nomina medi ante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile o per aver rilasciato false dichiarazioni sostitutive di atti o fatti;  non essere coinvolto in alcun procedimento amministrativo o giudiziario previsto dal D.Lgs 231/01 e s.m.i.; non essere stato interdetto dalla Pubblica Amministrazione o Partecipate da Ente pubblico a seguito di sentenza passata in giudicato;di non essere stato licenziato da questa Società, né da altre Pubbliche Amministrazioni o partecipate da Ente pubblico o privato avente stesse funzioni e servizi o da altri datori di lavoro per motivi disciplinari o per giusta causa;essere in posizione regolare nei riguardi degli obblighi di leva per i soggetti tenuti all’assolvimento di tale obbligo;possedere l’idoneità psico–fisica specifica per le funzioni afferenti al profilo/figura professionale ricercato.

DOCUMENTI DA ALLEGARE  Curriculum formativo professionale firmato  Documento di riconoscimento fronte retro in corso di validità  Copia della patente B o superiore in c orso di validità  Domanda di partecipazione sottoscritta

TERMINI E MODALITA’ DI CANDIDATURA. Il candida to potrà candidarsi attraverso il link sotto riportato , dove sarà reindirizzato su una piattaforma fornita dalla Società Quanta. Il candidato dovrà reg istrarsi e compilare in maniera esaustiva tutti i campi previsti dalla piattaforma, allegando la documentazione richiesta. La procedura di inoltro della candidatura si conclude solo nel momento dell’invio della domanda di partecipazione(che avviene cliccando il campo “INVIA CANDIDATURA”) ed alla ricezione dell’email di conferma di avvenuta candidatura, contenente in allegato, la domanda di partecipazione ed i documenti inseriti a sistema. Il candidato, in mancanza di tale conferma, anche se registrato al sito Quanta, non sarà ammesso a sostenere l’iter selettivo. Non sarà possibile candidarsi a più posizioni lavorative. La candidatura al suddetto profilo professionale “ 1B ” esclude la possibilità di candidarsi ai profili J e 3B. L’invio delle candidature d ovrà avvenire entro e non oltre le ore 18 ,00 del giorno 21 Giugno 20 21 (farà fede l’ora e la data del sito web dedicato). Non sono ammesse altre forme di invio delle domande/candidature alla presente selezione.Si comunica che i colloqui di selezione si svolgeranno a far data dal 17Giugno 2021.I candidatidovranno dichiarare nella domanda di partecipazione, la loro disponibilità a sostenere il colloquiodi selezione entro 24 ore dall’invio della candidatura on line previacomunicazione da parte dell’agenzia di lavoro.I candidati potranno inviare eventuali richieste di supporto all’invio della candidatura entro le ore18,00 del giorno18 Giugno 2021 al seguente indirizzo email selezionease@quanta.comNon verranno fornite informazioni telefoniche. Le risposte alle richieste non relative al supporto tecnico nell’invio della candidatura, saranno pubblicate sul sito di Ase ManfredoniaSPA. Per candidarti clicca qui (https://candidati.quanta.com/jobs/pub/quanta/home_selezione_ase_44133.xhtml)