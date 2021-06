(STATOQUOTIDIANO, ore 20). Manfredonia, 08 giugno 2021. “A causa di un ritardo nella fornitura delle nuove dosi, la giornata vaccinale di mercoledì 9 giugno presso l’hub situato nei locali della Parrocchia Sacra Famiglia, sarà chiuso fino alle ore 18.30. Tutte le prenotazioni previste prima di tale orario, saranno pertanto spostate dalle ore 18.30 in poi. Ci scusiamo per il disagio, ma la causa non dipende dallo staff vaccinale“.

E’ quanto appreso questa sera da StatoQuotidiano.it.

Per i dati, si ricorda come in provincia di Foggia sono state effettuate dall’avvio della campagna vaccinale 411.631 somministrazioni di cui 270.962 prime dosi e 140.669 seconde dosi. Ha concluso, quindi, il ciclo vaccinale il 23,2% della popolazione vaccinabile.

Procede senza sosta la campagna vaccinale negli hub, nei punti vaccinali e ad opera dei medici di medicina generale per le somministrazioni di prime e seconde dosi. La giornata di ieri si è conclusa con oltre 7.000 somministrazioni.

Nel dettaglio, a questa mattina, hanno ricevuto la prima dose: 46.750 persone estremamente vulnerabili e, di queste, 34.889 hanno ricevuto anche la seconda; 15.394 caregivers di cui 9.318 hanno ricevuto anche la seconda dose; 37.869 persone ultraottantenni di cui 34.292 hanno ricevuto la seconda dose; 50.335 persone di età compresa tra 79 e 70 anni e, di queste, 23.637 anche la seconda; 60.690 persone di età compresa tra 69 e 60 anni di cui 28.137 hanno ricevuto la seconda dose; 57.450 persone di età compresa tra 59 e 50 anni di cui 23.027 hanno ricevuto la seconda dose; 30.542 persone di età compresa tra 49 e 40 anni di cui 15.108 hanno ricevuto la seconda dose; 17.445 persone di età compresa tra 39 e 30 anni di cui 9.716 hanno ricevuto la seconda dose; 16.499 persone di età compresa tra 17 e 29 anni di cui 6.711 hanno ricevuto anche la seconda dose.

Ad oggi i medici di medicina generale hanno somministrato in tutto 119.153 di cui 16.297 a domicilio.