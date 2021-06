(II – continua). La massa passiva da ripianare. (..) 1.2. Con l’approvazione del piano di riequilibrio, il Comune di Manfredonia ha adottato una «manovra di riequilibrio finanziario pluriennale, per il periodo 2018-2027 di euro 14.892.984,93 che prevede […] il riassorbimento dell’esposizione debitoria attraverso […]:

il ricorso alle procedure di dismissione e valorizzazione del patrimonio immobiliare disponibile; la manovra tariffaria sui tributi e sulle entrate proprie; la manovra di revisione della spesa corrente; la richiesta di accesso al fondo di rotazione ex art. 243 ter del Tuel» (pag. 9 deliberazione Consiglio comunale n. 1 del 17.03.2019).

La massa passiva oggetto di ripiano sarebbe costituita dal maggiore disavanzo registrato in sede di preconsuntivo 2018, rispetto all’esercizio 2017, cui vanno ad aggiungersi le quote annuali di disavanzo da riaccertamento straordinario (€ 5.900.307,90 per tutta la durata decennale del piano) e le quote annuali di disavanzo da piano di rientro ex art. 188 Tuel, non ancora riassorbite alla data di approvazione del piano.

Qui di seguito, la tabella riepilogativa del maggior disavanzo 2018, come elaborata del Collegio dei revisori in sede di rilascio del parere sulla proposta di PRFP (cfr. verbale n. 4 del 15.03.2019):

Fonte: Parere Collegio dei revisori 243-bis, comma 5, TUEL del 15.03.2019

L’anzidetta tabella mostra l’avvenuto ripiano, nel corso dell’esercizio 2018, sia della quota annuale del disavanzo da riaccertamento straordinario, per € 590.030,79 («Disavanzo ex d.lgs 118/2011 di competenza anno 2018»), sia della quota annuale del disavanzo da piano di riento ex art. 188 Tuel, per € 1.946.043,33 («Disavanzo ex art. 188 d.lgs. 267/2000 di competenza anno 2018), oltre a un maggior recupero, registrato sempre nell’anno 2018, pari a € 146.410,89.

Voglia l’ente fornire chiarimenti in ordine all’asserito recupero, nel corso dell’esercizio 2018, sia della quota annuale di disavanzo da riaccertamento straordinario (€ 5.900.307,90), sia della quota annuale di disavanzo da piano di rientro ex art. 188 Tuel (€ 1.946.043,33), oltre che in merito all’asserito maggior recupero per € 146.410,89, considerato che il netto peggioramento della “parte disponibile” del risultato di amministrazione 2018 (- 31.599.464,57), rispetto all’esercizio precedente 2017 (- 19.208.984,65) non consente, all’evidenza, di ritenere riassorbiti i due distinti deficit:

Fonte: Rendiconti della gestione – Elaborazione Corte dei conti Sez. reg. contr. Puglia

Peraltro, il cronoprogramma di rientro del disavanzo complessivo elaborato dal Comune prevede, proprio per l’esercizio 2018, il ripiano di entrambe le quote sopra indicate (da riaccertamento straordinario e da disavanzo ex art. 188 Tuel), come da tabella che segue:

Alla luce delle evidenziate discordanze, l’Ente dovrà fornire una dettagliata e puntuale ricognizione e quantificazione della massa passiva da ripianare ai sensi dell’art. 243-bis Tuel, a decorrere dall’esercizio 2019 (anno di approvazione dle PRFP), attraverso la compilazione di una tabella sinottica che esponga con chiarezza la composizione della massa stessa, distinta per singole voci.

(….) Si chiede all’Ente di aggiornare la tabella con i dati definitivi risultanti dal consuntivo 2019, nonché con i dati di preconsuntivo 2020.

Debiti fuori bilancio

Sulla base della ricognizione interna effettuata dai responsabili dei vari settori, l’ammontare dei debiti fuori bilancio riconoscibili alla data di approvazione del piano di riequilibrio viene determinato nella misura di complessivi € 4.416.908,61, che si prevede di ripianare nel modo seguente (…)

Secondo il prospetto sopra riportato, l’Ente prevede di chiudere le posizioni debitorie entro il corrente esercizio 2021.

Vorrà l’Ente fornire documentazione attestante il rispetto delle previsioni relative agli esercizi 2019 e 2020, ovvero, in mancanza relazionare in merito al mancato raggiungimento degli obiettivi intermedi.

(….)

Inoltre, si chiede di fornire un elenco aggiornato dei debiti fuori bilancio, distinguendo quelli sorti posteriormente alla delibera di adozione del piano di riequilibrio, e quelli che, seppur emersi successivamente alla data di approvazione del piano di riequilibrio, siano riconducibili a obbligazioni anteriori a detta data, indicando, per ciascuno di essi, la tipologia, l’ammontare, la data in cui l’ente è venuto formalmente a conoscenza del debito, il soggetto creditore, le modalità di copertura e i tempi di pagamento.

Per tutti i debiti, ivi compresi quelli oggetto di PRFP, l’ente vorrà chiarire se sia stata adottata o meno la delibera di riconoscimento; in caso affermativo, si vorrano specificare gli estremi del provvedimento, le modalità di copertura e la data del pagamento (se intervenuto).

L’Ente vorrà chiarire, infine, se, in relazione ai debiti fuori bilancio di cui ai punti precedenti, siano intervenuti accordi di rateizzazione e, in caso affermativo, trasmettere la relativa documentazione.

Fondo contenzioso e passività potenziali (…)

In ordine alle passività potenziali, esistenti al momento dell’approvazione del piano e quantificate complessivamente in € 419.806,30 (cfr. deliberazione Consiglio comunale n. 1 del 17.03.2019, Approvazione PRFP), l’Ente dovrà meglio specificare la composizione del fondo passività potenziali, indicando la ragione di debito, il nome del creditore e chiarire la ragione per cui buona parte delle voci elencate tra le “passività potenziali” sia stata inserita anche nel separato elenco dei “debiti fuori bilancio”.

L’Ente, infine, dovrà riferire in ordine a ulteriori passività potenziali, suscettibili di generare debiti futuri, insorte successivamente all’approvazione del piano di riequilibrio. (….)

Analisi delle entrate

9.1. Riscossione delle entrate correnti- Con riferimento alle entrate correnti, si chiede di compilare la seguente tabella con i dati da consuntivo e preconsuntivo relativi agli anni 2018, 2019 e 2020 (accertamenti e riscossioni): 9.2. Riscossione delle entrate proprie. Al fine di verificare il trend delle riscossioni in conto competenza e in conto residui delle entrate proprie nell’ultimo triennio, si chiede di compilare le seguenti tabelle:

9.3. Entrate da recupero evasione tributaria. Si chiede di compilare la seguente tabella con i dati relativi agli accertamenti delle entrate da recupero evasione tributaria per ciascun esercizio 2018 e 2019 nonché con i dati del pre-consuntivo 2020:

Analisi della spesa. Andamento della spesa corrente. La riduzione della spesa corrente costituisce uno degli obiettivi del PRFP (..).

