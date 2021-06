Bari – Manfredonia, 08 giugno 2021. “Dispone che il Comune di Manfredonia trasmetta, entro il termine di venti giorni dalla data di ricezione del presente atto , le integrazioni istruttorie richieste; rinvia ogni decisione in ordine alla approvazione o al diniego di approvazione del piano di riequilibrio finanziario in esame a data successiva al termine assegnato al Comune per l’invio di quanto richiesto“.

E’ quanto emerge da una pronuncia di recente pubblicazione della Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Puglia.

Tema: il piano di riequilibrio finanziario pluriennale del Comune di Manfredonia.

I FATTI. Con deliberazione n. 57/PRSP/2017, in sede di esame dei rendiconti 2011-2014, la citata Sezione della Corte di Conti della Puglia accertava “una lunga serie di criticità” e assegnava al Comune di Manfredonia il termine perentorio di 60 giorni per l’approvazione di un piano di rientro per gli esercizi 2017-2019, che prevedesse l’integrale pagamento dei debiti certi, liquidi ed esigibili, la completa restituzione della anticipazione di tesoreria e la ricostituzione dei fondi vincolati eventualmente utilizzati”.

“Con deliberazione consiliare n. 29 del 26.06.2017, l’Ente approvava il piano di rientro triennale nei termini richiesti dalla Sezione; con deliberazione n. 120/PRSP/2017, la Sezione accertava la congruità del piano triennale di rientro approvato e presentato dal Comune di Manfredonia, disponendo un monitoraggio semestrale, da parte del Comune e dell’Organo di revisione, al fine di verificare il rispetto degli obiettivi intermedi e finali previsti dal piano triennale”.

Con le successive deliberazioni n. 25/PRSP/2018 e n. 134/PRSP/2018, la Sezione accertava il mancato rispetto da parte dell’Ente degli obiettivi previsti dal piano triennale di rientro con riferimento al secondo semestre 2017 e al primo semestre 2018; invitata il Comune di Manfredonia ad avviare e realizzare le misure correttive al fine di consentire il rispetto degli obiettivi finali previsti dal piano di rientro, precisando che il mancato conseguimento di tali obiettivi, per il secondo semestre 2018, avrebbe potuto determinare l’applicazione delle misure previste dall’art. 6, comma 2, d.lgs. n. 149/2011;

Con deliberazione n. 64 del 18.12.2018 , dichiarata immediatamente eseguibile, il Consiglio comunale di Manfredonia, a seguito di specifica segnalazione del dirigente del settore finanziario ex art. 153, comma 6, Tuel (nota n. 0044541 del 07/12/2018), preso atto di una situazione di forte criticità finanziaria e squilibrio strutturale non fronteggiabile con gli ordinari strumenti previsti dalla legge, decideva di fare ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale disciplinata dagli artt. 243-bise ss. Tuel, con contestuale richiesta di accesso al «Fondo di rotazione per assicurare la stabilità finanziaria degli enti locali» ex art. 243-ter Tuel.

Con deliberazione n. 25 del 25.02.2019, la Sezione deliberava la sospensione della procedura di cui all’art. 6, comma 2, del d.lgs. n. 149/2011. Con deliberazione n. 1 del 17.03.2019 , dichiarata immediatamente eseguibile, il Consiglio comunale approvava – entro il termine perentorio di 90 giorni previsto dall’art. 243-bis, comma 5, Tuel – il piano di riequilibrio finanziario pluriennale (di seguito, in breve, «piano» o «PRFP») della durata di 10 anni (2018-2027). Il Collegio dei revisori, pronunciandosi sulla proposta di delibera consiliare di approvazione del piano di riequilibrio finanziario pluriennale, con verbale n. 4 del 15.03.2019 esprimeva “parere favorevole”, a condizione che fosse assicurata «l’attuazione immantinente di tutte le azioni previste dal piano» , prestando «particolare attenzione alla gestione dei residui e alla capacità di incrementare la riscossione», «alla gestione delle società partecipate», a «una continua e costante revisione della spesa”. Con nota n. 10740 del 21.03.2019 il piano è stato inviato alla Sezione della Corte dei Conti della Puglia e al Ministero dell’Interno. Con provvedimento n. 22609 del 29.04.2019, il Prefetto di Foggia, a fronte delle rassegnate dimissioni del Sindaco in carica, provvedeva a nominare il commissario prefettizio per la provvisoria gestione dell’ente. Con dPR del 21.05.2019, veniva disposto lo scioglimento del consiglio comunale e nominato il Commissario straordinario per la gestione del Comune di Manfredonia, fino all’insediamento degli organi ordinari. Con successivo dPR del 22.10.2019, veniva nominata la Commissione straordinaria per la gestione del Comune di Manfredonia. Con nota del 13.05.2019, la Direzione centrale della Finanza locale del Dipartimento per gli Affari interni e territoriali del Ministero dell’Interno ha formulato una prima richiesta istruttoria, in ordine al piano di riequilibrio adottato dall’Ente. Con successiva nota del 03/11/2020, la Direzione centrale della Finanza locale del Dipartimento per gli Affari interni e territoriali del Ministero dell’Interno ha formulato un’ulteriore richiesta istruttoria, in ordine al piano di riequilibrio adottato dall’Ente. Il Comune di Manfredonia ha fornito riscontro, con nota del 04/12/2020, corredata da molteplici allegati.

Con lettera del 15.02.2021, il Ministero dell’Interno ha trasmesso alla Sezione della Corte dei Conti della Puglia, la relazione della Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali in merito al piano dell’Ente; nelle considerazioni conclusive si afferma che: «Ferma restando la competenza della Sezione Regionale di controllo della Corte dei conti sulla corrispondenza, conformità e proporzione delle misure di risanamento individuate dall’ente nel piano rispetto all’obiettivo del riequilibrio economico finanziario, si ritiene che il Piano di Riequilibrio Pluriennale Economico Finanziario 2018/2027 adottato dal Comune di Manfredonia appaia nel suo complesso in linea con quanto disposto dalla normativa vigente e dalla Corte dei Conti con le deliberazioni n. 16/SEZAUT/2012/INPR e n. 5/SEZAUT/2018/INPR»;

“Al fine di consentire un’adeguata valutazione in ordine all’attendibilità e congruità delle misure di risanamento previste dal piano, anche alla luce delle considerazioni conclusive espresse dalla Direzione centrale della finanza locale, il Collegio ritiene indispensabile un approfondimento istruttorio volto alla verifica degli aspetti non sufficientemente e/o adeguatamente chiariti allo stato degli atti, in linea con quanto previsto dalla Sezione delle autonomie nella deliberazione n. 22/SEZAUT/2013/QMIG del 2 ottobre 2013, secondo cui” «(…) se, ai fini della formulazione del giudizio conclusivo sul piano di riequilibrio, dovesse ravvisare anche alla luce dei criteri e dei parametri delle Linee-guida ex art. 243-quater del TUEL, la necessità di approfondimenti cognitivi necessari a rendere esplicito e chiaro il valore della congruenza, ai fini del riequilibrio, delle misure riportate nel piano, in ciò non può ritenersi pregiudicata dalle risultanze istruttorie rassegnate nella relazione finale della commissione, disponendo degli ordinari poteri cognitivi ed istruttori propri».

“Dalla suindicata relazione ministeriale emerge che il Comune ha fornito riscontro alla richiesta istruttoria del Ministero n. 40467 del 13.05.2019, con note del 06.08.2019, nonchè prot. n. 83622 del 14.09.2019 , le quali, tuttavia, non risultano essere state inviate a questa Sezione”.

“Ritiene il Collegio, per ragioni di economicità, di acquisire tali note di riscontro direttamente dall’ente e/o dall’Organo di revisione”.

“Vorrà, pertanto, il Comune trasmettere le note di riscontro sopra indicate e le richieste istruttorie formulate dal Ministero, unitamente all’ulteriore nota di riscontro dell’ente alle richieste istruttorie qui di seguito formulate”. (I – continua).

A cura di Giuseppe de Filippo – g.defilippo@statoquotidiano.it