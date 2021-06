Poliziotto penitenziario foggiano aggredito in carcere da un detenuto

Orvieto, 08/06/2021 – (lanazione) Agente della polizia penitenziaria aggredito da un detenuto nel carcere di Orvieto. E’ avvenuto ieri. Un sovrintendente di polizia ha subito le violente intemperanze di un detenuto, D.G. anni 40 circa di Foggia che deve scontare ancora otto anni. Un uomo che è stato in diciotto carceri diversi sempre per allontanamento dopo disordini e aggressioni.

Per una futile discussione relativa alla certificazione sulla fornitura del pane morbido, dopo aver ricevuto ampie rassicurazioni circa la sua ripetuta insistenza improvvisamente si è avventato contro il sovrintendente.

La prontezza di riflessi dell’agente ha fatto sì che il detenuto abbia potuto afferrare solo l’indumento del poliziotto che è riuscito miracolosamente a divincolarsi. Non contento, l’aggressore è risalito in sezione comune, si è procurato lamette e coltello artigianale ricavato da una bomboletta di gas ed è ritornato al piano terra per colpire di nuovo il sovrintendente.

Con l’aiuto del pochissimo personale presente in servizio si è riusciti a neutralizzare il detenuto e a condurlo nel reparto isolamento dove ha pensato bene di distruggere il tavolo, lo sgabello, la finestra, il rubinetto dell’acqua e il termosifone, oltre a procurarsi tagli con la lametta e ad ingerire due viti in ferro. (lanazione)