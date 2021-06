Sono stati nominati Cavalieri dalla Repubblica dal presidente Sergio Mattarella qualche giorno fa, ma sono già tornati al lavoro, tra le corsie, i reparti e le strutture dirigenziali dell’Area Vasta 3 delle Marche. Si tratta di 11 Coordinatori Infermieristici, insigniti del cavalierato per il loro impegno costante nella lotta al Covid-19.

Sono:

Francesco Ricci; Sabina Moglianetti; Rosa Piccirilli; Sandro Di Tuccio; Roberta Vitali; Giordano Garbuglia; Samantha Bartolucci; Federico Cotticelli; Giacinta Manfroni; Luigina Mastronardi; Maria Paola Gava.

Rosa Piccirilli, 52 anni, coordinatrice infermieristica in direzione sanitaria a Camerino (iscritta all’Ordine delle Professioni Infermieristiche di Macerata), ricorda il più terribile dei momenti dall’avvento della Pandemia da Coronavirus: “l’apertura del Covid di Camerino è stato il primo ospedale ad essere trasformato, lo abbiamo fatto in ventiquattro ore; gli operatori sanitari hanno lavorato incessantemente, quello è stato il momento per me più significativo; ringrazio tutti loro, uno ad uno, per l’impegno mostrato; questa nomina è soprattutto la loro”.