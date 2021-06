Rula Jebreal a Vieste: “Parità di genere è emergenza nazionale”

Vieste, 08/06/2021 – (ansa) La discriminazione delle donne è una “questione urgente, fondamentale, che va approfondita e risolta ora, non fra cent’anni”. Rula Jebreal invita a non perdere tempo e prende una posizione forte su parità di genere e inclusione per creare un mondo migliore per tutti.

‘Il cambiamento che meritiamo’ lo ha raccontato nel suo appassionato libro -manifesto contro la violenza sulle donne e la disparità di genere, pubblicato in Italia da Longanesi, che sta traducendo in inglese e con cui sarà al Festival del ‘Libro Possibile’ che si svolgerà a Polignano a Mare dal 7 al 10 luglio e a Vieste dal 22-23 e 29-30 luglio. Un cambiamento che ha stimolato il dibattito ma si è tradotto nei comportamenti, in un modo di essere.

“Quello che viene fatto non è sufficiente, non è adeguato ai tempi che viviamo, al XXI secolo, ma soprattutto non è adeguato al passo dell’Europa. Non possiamo più aspettare. Questa è un’ emergenza nazionale come lo è questa pandemia di Covid 19. E’ talmente pericolosa che centinaia di donne muoiono ogni anno uccise da un uomo che professava di amarle. Centinaia di donne vengono picchiate, stuprate, molestate e oltre a questo siamo pure escluse. Mi piacerebbe pensare che gli uomini siano ancora più arrabbiati di noi, che nessun uomo voglia che le proprie figlie, mogli, sorelle e mamme vengano trattate in quel modo. (ansa)