AIA Foggia: Giuseppe D’Antuono è il nuovo Presidente

Statoquotidiano.it, Foggia, 8 giugno 2022 – Giusto qualche giorno fa lo slogan elettorale di Giuseppe D’antuono, candidato a ricoprire la carica di Presidente della sezione arbitri di calcio di Foggia così recitava: ” Il 7 giugno sarò D’Antuono Presidente Aia di Foggia”.

E così è in effetti è stato, Giuseppe D’Antuono ha vinto le elezioni presidenziali ottenendo 61 preferenze contro le 49 dell’altro candidato Pasquale De Meo, assistente alla Can.

Il neo Presidente succede ad Antonello Di Paola, dimessosi qualche mese fa mentre la sezione veniva traghettata verso le elezioni dal Commissario Straordinario Leonardo Perdonó.

Queste elezioni, sono state precedute da non poche vicissitudini associative, culminate, per il bene dalla sezione, con le dimissioni rassegnate dai componenti dell’intero consiglio sezionale. Dopo qualche scaramuccia iniziale sulla nomina dei componenti dell’ufficio di Presidenza elettorale risolto con il fair play, prima regola del mondo arbitrale si è passati alla illustrazione dei rispettivi programmi.

Toni pacati nel confronto tra i due competitor prima del voto, con l’obiettivo dichiarato da parte di entrambi di ricucire i legami associativi e sopratutto dare uno slancio tecnico alla sezione che da tempo non esprime a livello nazionale evidenze tecniche importanti tra i propri associati. “Sarò il Presidente di tutti”, è quanto dichiarato dal neo eletto D’Antuono e quelli che sono a livello nazionale dovranno collaborare con la sezione per favorire la crescita tecnica dei giovani arbitri”.

È appunto il momento di mettere da parte ogni precedente vicissitudine e lavorare tutti insieme per dare lustro alla sezione AIA di Foggia soprattutto in un momento in cui si segnala una grande crisi vocazionale.

È tempo quindi di voltare pagina e di lavorare tutti insieme per raggiungere un obiettivo, comune denominatore dei due candidati: favorire la crescita tecnica ed associativa degli arbitri.

È tempo di mettersi al lavoro, con gli auguri di un proficuo lavoro.

A cura di Antonio Castriotta