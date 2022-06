Anfiteatro di San Paolo di Civitate, il Comune acquista l’aerea

FOGGIA, 08/06/2022 – (gazzettamezzogiorno) Sarà acquistato dal Comune per 16mila euro il terreno agricolo dove due anni fa un’indagine archeologica portò alla luce i resti di un anfiteatro d’epoca romana risalente al 1° e 2° secolo dopo Cristo.

L’acquisizione della proprietà dei circa 11mila metri quadri di terreno agricolo in località “Pezze della Chiesa” si è resa necessaria per poter riprendere gli scavi allo scopo di riportare alla luce ulteriori parti di questa scoperta che per la Soprintendenza archeologica di Foggia che ha condotto gli scavi, rappresenta una testimonianza archeologica di straordinaria importanza non solo per la città di San Paolo di Civitate, e per la comprensione dell’assetto urbanistico della città romana di Teanum Apulum. Nei giorni scorsi la questione è approdata in consiglio comunale, il supremo organo amministrativo del Comune era chiamato a deliberare sulla proposta di acquisto dell’area di proprietà privata, e a maggioranza dei consiglieri presenti in aula il punto è passato. (gazzettamezzogiorno)