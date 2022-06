Come risparmiare sulle ricariche telefoniche grazie al cashback

Il cashback è una parola entrata nella terminologia di tutti i giorni da qualche mese ormai. ‘Merito’ di un provvedimento legislativo del dicembre 2020. Il cashback di Stato, poi, è stato eliminato dal primo luglio 2021, ma il concetto di cashback continua a risuonare nella testa degli italiani.

Anche se non più disponibile, il mondo del web si è mobilitato in tal senso ed hanno ricevuto una maggior visibilità delle realtà che operano nel settore del cashback da anni, come quella di Bestshopping.

Quando parliamo di cashback, una delle categorie più colpite da questa mania del rimborso è quella delle ricariche telefoniche o abbonamenti (come Netflix, Spotify o simili).

Prima, però, di andare a capire come ottenere questo rimborso in denaro sulle ricariche telefoniche, facciamo una piccola introduzione a questo mondo, spiegandone i concetti di base.

Cos’è il cashback

Il cashback è un meccanismo promozionale tra i più conosciuti nel nostro paese ed è sostanzialmente un rimborso in denaro su un acquisto effettuato in rete, su specifici portali che offrono questa opportunità. La percentuale di rimborso può variare a seconda dell’entità dello sconto stesso e della cifra che abbiamo speso.

Possono esserci alcune limitazioni o casistiche particolari, ma questo è un altro discorso. In linea di massima il suo funzionamento è molto semplice ed immediato ed il procedimento per ottenere il rimborso è abbastanza rapido.

Si tratta di iscriversi ad uno dei portali di riferimento sul cashback presenti in rete, abbiamo già visto bestshopping.com, ed effettuare la ricarica direttamente sul sito del tuo operatore telefonico, passando però per la piattaforma che poi ti rimborserà. Il gioco è fatto.

Sarà compito del portale stesso riuscire a rintracciare la tua transazione ed offrirti quindi il cashback che ti spetta, secondo le modalità previste da ogni singolo ecommerce.

Oltre alle ricariche, però, all’interno di questi portali all’avanguardia possiamo sicuramente trovare della convenienza anche quando si acquistano altre tipologie di prodotti, come: abbigliamento, calzature, elettronica e molto altro.

Il concetto di rimborso è possibile applicarlo veramente a qualsiasi cosa, l’unica cosa alla quale si dovrà prestare molta attenzione è quella di passare sempre per il sito che offre il cashback prima di acquistare, poiché solo in questo caso l’avvenuto acquisto verrà registrato direttamente all’interno del tuo account e potrai beneficiare del rimborso tanto atteso.

Certo, non può essere considerata una modalità di guadagno poiché per ricevere una somma di denaro indietro sei “costretto” prima a fare un acquisto, ma può essere considerata un’ottima fonte di risparmio.

Come ottenere il cashback sulle ricariche tramite gli appositi portali

Fare acquisti online, complice anche il periodo della pandemia, è diventato ormai una normalità e c’è chi non ne può fare proprio a meno. Ormai è un dato di fatto.

Con l’aumentare delle persone che effettuano acquisti online, sono nati sempre più realtà digitali che prima non avevano neanche mai pensato di creare un e-commerce e, visto il periodo, hanno aderito al cashback.

Oggi vorrei focalizzarmi però sull’aspetto del rimborso per le categorie delle ricariche telefoniche o abbonamenti di servizi online che utilizziamo ormai tutti i giorni.

Bestshopping, che abbiamo citato prima, è una delle migliori piattaforme in Italia in ambito cashback ed ha creato una sezione apposita per il rimborso su ricariche e abbonamenti, in questo modo potrai effettuare ricariche telefoniche, conti o abbonamenti sapendo di ricevere indietro una piccola parte di denaro speso sotto forma di cashback.

Sarà necessario, quindi:

Registrarsi al sito; Selezionare il brand per il quale si vuole ottenere uno sconto; Finalizzare l’acquisto passando per la piattaforma di Bestshopping; Attendere il rimborso

Non c’è veramente nulla di più facile. Sarebbe un peccato e un errore non approfittarne. Una volta presa la mano, infatti, verrà tutto naturale: andare nei portali specifici e pagare il prodotto meno del prezzo indicato.

Abbiamo quindi visto come il cashback si dimostra come una soluzione utile per risparmiare quando si fanno acquisti in rete e far fronte in qualche modo al rincaro dei prezzi che le persone stanno vivendo in questo periodo. Se hai qualsiasi dubbio o domanda, non esitare a lasciare un commento. (nota stampa)