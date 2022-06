Foggia, turisti francesi non vogliono pagare il biglietto: caos sul bus

Foggia, 8 Giugno 2022, (Pugliareporter.it) – Volevano salire a tutti i costi sul bus senza pagare il biglietto. Al rifiuto dell’autista, quattro turisti francesi hanno iniziato ad inveire contro il conducente scatenando una vera e propria aggressione con contrattempi e conseguenti disagi per i presenti:

Il brutto episodio si è verificato nelle ultime ore avvenuto nella città di Foggia. Allertate le Forze dell’ordine, sul posto sono giunti gli agenti di Polizia che hanno portato alla calma i quattro scalmanati che sono stati denunciati per interruzione di pubblico servizio.

Sconcetrante la scoperta durante la perquisizione degli autori dell’aggressione:

In seguito ad un controllo, i poliziotti hanno riscontrato la presenza di alcuni coltelli in possesso di due dei quattro cittadini francesi che risponderanno anche del porto abusivo di arma.

Per fortuna nessun passeggero in quel momento sul bus, come anche l’autista, hanno riportato conseguenze fisiche. Solo alcuni giorni prima, a Barletta- segnalava l’associazione Barlett E AVEST- sei turisti francesi si erano allontanati da un ristorante del centro storico senza pagare il conto. In quella circostanza, a quanto pare, i soggetti erano stati raggiunti dal titolare dell’esercizio ed invitati a saldare il dovuto. (Pugliareporter.it)