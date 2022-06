Giampietro, FDI Foggia: “Importante andare in massa a votare”

Foggia, 8 giugno 2022 – Si riporta di seguito la nota diffusa da Mario Giampietro, Fratelli d’Italia Foggia:

Fratelli d’Italia Foggia chiede a tutti cittadini di andare in massa a votare. Obiettivo il raggiungimento del quorum per i cinque quesiti referendari sulla giustizia su cui ci si potrà esprimere domenica 12 giugno.

“I primi due quesiti riguardano rispettivamente l’abolizione della Legge Severino e i maggiori limiti alla custodia cautelare su cui esprimiamo un “NO” fermo – spiega il commissario cittadino del partito della Meloni, Mario Giampietro che prosegue – La legge Severino non va abolita perché chi ruba non può rappresentare il popolo italiano. Per quanto riguarda la custodia cautelare, bisogna arrestare la criminalità.

L’abolizione della custodia cautelare significa lasciare libero chi delinque. Sui restanti tre quesiti, riguardanti l’organizzazione della magistratura, Fratelli d’Italia si esprime con un “Sì”. Sì alla separazione delle carriere e non alla interscambiabilità tra giudici e Pm. Sì all’equa valutazione dei magistrati, con la partecipazione di membri laici, per evitare che ci si possa giudicare in beata solitudine. Sì alla riforma del CSM per dire basta alle correnti nella magistratura. I magistrati non devono scendere a patti con nessuno. Fratelli d’Italia – conclude Giampietro – chiede ai cittadini di far sentire la propria voce su un tema importante come quello della giustizia. Una giustizia equa e con certezza della pena è indispensabile per far sì che il nostro Paese possa viaggiare sui binari della civiltà, della legalità e sul rispetto tra cittadini”.