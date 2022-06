Grano estero, Divella: “Faremo causa a chi ci diffama con fake news”

FOGGIA, 08/06/2022 – (bisceglieviva) «Un post diffamatorio gira da mesi sui social, lo stesso post è stato più volte smentito anche dalla pagina Bufale.net e da varie testate presenti sui social. Eppure, si continua a perpetrare un autentico e spregevole attacco privo di fondamento verso la nostra azienda».

Con queste dichiarazioni inequivocabili Domenico Divella, membro Cda della nota azienda produttrice di pasta e biscotti con sede a Rutigliano, si scaglia contro un post che ormai circola da mesi sui social in cui si mette in dubbio la provenienza del grano utilizzato dal famoso marchio alimentare. In particolare, a essere pubblicata è una foto di un pacco di pasta Divella integrale con la dicitura “100% grano italiano” perché prodotta effettivamente con grano duro italiano, messa accanto a un articolo in cui uno dei due amministratori delegati il Cavaliere Vincenzo Divella afferma, a ragion veduta, come la guerra fra Russia e Ucraina stia mettendo in crisi il fabbisogno italiano di grano tenero per pasticceria e panificazione e non solo. Una fake news che ha fatto in pochi minuti il giro di social e chat, danneggiando gravemente la serietà dello storico marchio italiano e arrecando a questo, dunque, un danno d’immagine non indifferente. (bisceglieviva)