La commissione straordinaria di Foggia apre al territorio, tavolo sul Pnrr

Statoquotidiano.it, 8 giugno 2022. La commissione straordinaria ha deliberato per la costituzione di un tavolo territoriale di confronto nell’ambito del piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr) e del piano nazionale per gli investimenti complementari.

Sarà composto dal sindaco- nel caso di Foggia dai commissari- dal Presidente della Provincia di Foggia, o suo delegato, dai dirigenti dei settori comunali competenti – di volta in volta in relazione ai singoli progetti contemplati nel Pnrr- dai rappresentanti delle parti sociali di volta in volta individuati in relazione alla specifica materia e ambito settoriale interessato dai singoli progetti del Pnrr.

Per “parti sociali” si intendono organismi espressione di rappresentanze sindacali, del mondo associativo, categorie produttive e sociali, della società civile e organizzazioni della cittadinanza attiva. Il tavolo di confronto sarà convocato dal rappresentante legale dell’ente che ne fisserà l’ordine del giorno, sulla base del quale convocherà i componenti interessati di volta in volta sulle singole questioni. Il coordinamento in ordine al funzionamento della struttura è rimesso al segretario generale e alla struttura dell’ ufficio di gabinetto del sindaco.

Al tavolo di partecipazione e confronto possono essere chiamati a far parte anche soggetti di specifica competenza ed esperienza nelle materie oggetto delle riunioni medesime.

Ai componenti non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati

Il decreto si inquadra in quelli che sono gli accordi nazionali, premesso che la presidenza del consiglio dei Ministri ha già sottoscritto con i sindacati confederali il protocollo di partecipazione e il confronto in questo ambito. Era il 29 dicembre 2021. L’8 Marzo 2022 è stato sottoscritto il protocollo per la partecipazione tra Regione Puglia, Anci, UPI, Cgil, Cisl e Uil, con il quale è stato istituzionalizzato il tavolo permanente regionale di monitoraggio e partecipazione.

“I tavoli territoriali consentiranno una governance del Piano il più possibile partecipata e capillarmente articolata. Con l’attuazione di tale strumento è riservata particolare attenzione a tutti gli aspetti del Pnrr – si legge nell’atto- riguardanti le ricadute economiche, sociali ed occupazionali, ai fini di un’attuazione efficace e corretta del Piano.

Numerose sono le misure già in corso e sviluppati dal Comune di Foggia già ammesse a finanziamento, mentre altre progettualità saranno presentate entro i termini previsti dai bandi di prossima pubblicazione”.