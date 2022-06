Manfredonia, il Carnevale estivo 2022 si avvicina: come partecipare

“L’Avviso – si riporta – finalizzato a ricevere manifestazioni d’interesse, per favorire la partecipazione e la consultazione del maggior numero di soggetti nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento e trasparenza, e procedere alla

selezione di iniziative finalizzate ad arricchire il Progetto “CARNEVALE DI

MANFREDONIA_ESTATE 2022”, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n.

75 del 22/04/2022″.

MODALITÀ E TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE



I gruppi mascherati che desiderano far pervenire la propria manifestazione d’interesse, che non impegna in maniera vincolante l’amministrazione, a partecipare alle manifestazioni organizzate da questo Ente per il Carnevale di Manfredonia_Estate 2022, che si terranno nel periodo dal 17 luglio al 10 agosto 2022, dovranno far pervenire la richiesta entro le ore 13:00 del giorno 18 giugno 2022, a pena di mancata ammissione a partecipare all’evento, al seguente indirizzo email: protocollo@comune.manfredonia.fg.it – con il seguente oggetto: AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DI GRUPPI MASCHERATI – CARNEVALE

DI MANFREDONIA_ESTATE 2022.



CONTRIBUTO E MODALITA’ DI EROGAZIONE

Le domande saranno esaminate dalla direzione artistica che valuterà, a suo insindacabile giudizio, la coerenza delle proposte con il Progetto “Carnevale di Manfredonia_Estate 2022”.

Ai gruppi ammessi alla partecipazione alle condizioni tutte stabilite dalla direzione artistica, verrà erogato, previa rendicontazione delle spese sostenute con relativi giustificativi, un contributo pari a € 1.500,00 (millecinquecento) di cui il 50% prima dell’avvio delle manifestazioni, ovvero entro il 15 luglio 2022:



E’ fatto assoluto divieto a tutti i gruppi partecipanti di corredare o esibire cartelloni o striscioni pubblicitari, ogni forma di messaggio pubblicitario audio e video, di distribuire prodotti commerciali o gadget di ogni e qualsiasi natura, salvo espressa e preventiva autorizzazione della direzione artistica. Per ulteriori informazioni e/o chiarimenti gli interessati potranno utilizzare i seguenti contatti: Recapiti telefonici: 0884 519245/710

email: ufficiocultura@comune.manfredonia.fg.it”



LA DIRIGENTE Dott.ssa Maria Sipontina CIUFFREDA