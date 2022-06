Manfredonia, parcheggi a pagamento: la protesta si estende agli ambulanti

MANFREDONIA (FOGGIA), 08/07/2022 – Cresce il malcontento nella città di Manfredonia dopo l’attivazione dei parcheggi a pagamento in varie zone. Alla protesta (silenziosa) dei cittadini, contro le tariffe ritenute eccessivamente onerose, da ieri si è aggiunta anche quella degli ambulanti.

“Oggi al mercato settimanale di Manfredonia i cittadini e gli ambulanti non sono d’accordo per il caro prezzo del parcheggio delle strisce blu che il nostro caro sindaco da oggi fa pagare a chi frequenta il mercato 1.20€ per ogni ora di parcheggio”, scrive un ambulante. “Una cosa vergognosa”, aggiunge. “I cittadini che comprano al mercato lo frequentano per risparmiare non per pagare il parcheggio 1.20 all’ora: un vero furto e un grosso disagio per noi ambulanti. Il parcheggio non a pagamento è un nostro diritto visto che è un’area mercatale dove ci fanno già pagare l’occupazione del suolo pubblico”.

“Il presidente Rosario Cicciotti e Zaccaro Girolamo del Goia Fenapi non sono assolutamente d’accordo e chiedono l’incontro con il sindaco e con tutta la amministrazione per chiarire e far capire che gli ambulanti non siamo la cassa continua per sodisfare il fabbisogno dei comuni e dei sindaci”, conclude.