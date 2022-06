Meteo Puglia: caldo addio, vento e piogge abbondanti: ecco quando

FOGGIA, 08/07/2022 – (adnkronos) Maltempo in arrivo sull’Italia da questa sera fino a Venerdì. Nei prossimi giorni l’aria polare marittima, in discesa dalle Faroe, formerà un ciclone, una ‘Goccia Fredda’ sui Balcani in successivo graduale ingresso nel nostro Paese con venti freschi di Bora e Grecale .

Un cambiamento decisamente importante, con il richiamo in panchina dell’Anticiclone africano Scipione, nell’attesa di tornare protagonista probabilmente già dal weekend. La sostituzione Scipione-Isole Faroe comporterà un deciso break perturbato fino a Venerdì, con temperature sotto media e piogge anche abbondanti su Nord-Est e versante adriatico: contro la siccità è una buona notizia, per i vacanzieri di questi settori sarà un periodo da dedicare, per alcune ore, a musei o eventi al chiuso.

Le temperature scenderanno ad iniziare da domani su gran parte dell’Italia, facendoci respirare a pieni polmoni. Peccato che all’orizzonte Scipione sia già pronto a tornare in campo, con il carico di ‘cammelli’ e di caldo africano: da Sabato il sole sarà protagonista ovunque, da Lunedì o Martedì le temperature potrebbero tornare decisamente roventi; per fortuna, in una prima fase, la lingua infuocata dell’Anticiclone africano punterà Spagna e Francia, abbiamo tempo per prepararci ad una nuova probabile ondata di calore.

NEL DETTAGLIO

Mercoledì 8. Al nord: peggiora fortemente nel pomeriggio dal Nordovest verso il Nordest. Al centro: più instabile su Abruzzo e Molise. Al sud: temporali in Puglia e Basilicata.

Giovedì 9. Al nord: molto instabile al Nordest. Al centro: rovesci e temporali su Adriatiche, Umbria, Toscana e Lazio interni. Al sud: maltempo con acquazzoni e vento teso da Nord-Est.

Venerdì 10. Al nord: soleggiato. Al centro: rovesci residui su adriatiche, Umbria ed est Lazio, vento teso da Nord-Est. Al sud: maltempo con acquazzoni e vento forte da Nord-Est.

Tendenza. Dal weekend nuova espansione dell’anticiclone con tanto sole e ritorno graduale del caldo africano. (adnkronos)