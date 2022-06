Nubifragio nel Foggiano, allerta arancione della Protezione Civile

MANFREDONIA (FOGGIA), 08/06/2022 – Nubifragio in corso in provincia di Foggia. La Protezione Civile Puglia ha diffuso un comunicato di allerta meteo:

“Evento previsto Precipitazioni: da sparse a diffuse, a prevalente carattere di rovescio o temporale sulla Puglia settentrionale, con quantitativi cumulati da moderati a puntualmente elevati; da isolate a sparse, a prevalente carattere di rovescio o temporale sulle restanti zone della Puglia, conquantitativi cumulati da deboli a moderati. I fenomeni potranno essere accompagnati da rovesci di forti intensita’, grandinate, frequente attivita’ elettrica e forti raffiche di vento.

Sono quattro le aree della Puglia, dalle Tremiti al Foggiano, dove per domani è stata disposta l’allerta meteo arancione a causa di possibili nubifragi e forti rovesci. Le zone indicate nel bollettino diramato dalla Protezione Civile regionale con il rischio più alto di dissesto idrogeologico per temporali sono: Gargano e Tremiti, Tavoliere e Bassi bacini del Candelaro, Cervaro e Carapelle, Sub-Appennino Dauno e Basso Fortore. Nel resto della Puglia, invece, l’allerta è gialla. (ansa)