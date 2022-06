Pescatori di Manfredonia a S. Benedetto del Tronto: tensione con polizia

SAN BENEDETTO DEL TRONTO (ASCOLI PICENO), 08/07/2022 – (ilrestodelcarlino) C’è chi è arrivato da Manfredonia: “La delegazione sambenedettese sembrava la più agguerrita ma poi si è rimangiata tutto”

Fonte: ilrestodelcarlino

Le forze dell’ordine erano già schierate fin dalle prime ore della sera. Mezzi della celere e dei carabinieri schierati davanti all’ingresso del mercato ittico, poliziotti e militari dell’arma in assetto anti sommossa, unitamente ad agenti della guardia di finanza e della capitaneria, sulla banchina di riva. I primi sei natanti tornati in posto hanno trovato ad attenderli i marittimi delle marinerie abruzzesi e pugliesi. Gente arrivata perfino da Manfredonia. Da una parte i familiari e gli amici dei pescatori sambenedettesi e dall’altra i marittimi venuti da sud. Gente tosta.

Fra loro un sacramento alla Sandokan, con tanto di bandana in testa, muscoli d’acciaio e tatuaggi ben in vista, che sembrava essere il più ’determinato’. Con una certa circospezione lo avviciniamo. “Una situazione complicata – spiega Francesco Caldaroni coordinatore nazionale degli armatori – Mentre noi stiamo lottando per avere delle agevolazioni dal Governo, c’è qualcuno che va in mare, così con meno prodotto aumenta la richiesta e il prezzo sale, alle spalle di chi sta continuando la battaglia. Così non va bene. Ora parleremo con Rimini, ma sono solo quattro barche e poi con Chioggia, vediamo che succede. Sul Tirreno stanno pescando, ma da lunedì inizia il fermo pesca e il problema non esiste”. (ilrestodelcarlino)