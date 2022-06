Puglia, a 58 anni diventa madre per la prima volta

BRINDISI, 08/07/2022 – (norbaonline) A 58 anni è diventata madre per la prima volta. La donna, originaria di Ostuni, ieri ha partorito una bambina nell’ospedale “Perrino” di Brindisi. Il padre della piccola Ilaria ha invece 63 anni.

Grande festa e gioia tra le corsie del reparto di ostetricia e ginecologia per un evento unico e raro. “La donna e la neonata sono in buone condizioni”, ha commentato il primario del reparto, Paolo Amoruso che ha seguito l’intero periodo di gravidanza della donna. La 58enne ha avuto la piccola, che pesa poco più di 2,3 kg, grazie all’inseminazione artificiale. Non si tratta comunque di un caso isolato. Nella stessa struttura sanitaria del capoluogo messapico, già due anni fa partorì una donna di 56 anni. (norbaonline)