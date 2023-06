Abusi edilizi a Siponto, Minoranza: “Sindaco chiarisca o si dimetta”

Inoltre, riteniamo che, nel caso in cui risultasse confermato tale obbligo, Rotice dovrebbe dimettersi immediatamente perché ha sottaciuto tale causa di incompatibilità e perché, come Sindaco, ha la responsabilità in questo settore di far applicare le leggi, e quindi di dare per primo il buon esempio. Pertanto, invitiamo il Sindaco Gianni Rotice a fornire subito risposte chiare ed esaustive e a trarne le dovute conseguenze”.

Lo riporta una nota dei Consiglieri di Minoranza 𝗠𝗮𝘀𝘀𝗶𝗺𝗼 𝗖𝗶𝘂𝗳𝗳𝗿𝗲𝗱𝗮 𝗲 𝗠𝗮𝗿𝗶𝗮𝗿𝗶𝘁𝗮 𝗩𝗮𝗹𝗲𝗻𝘁𝗶𝗻𝗼, 𝗣𝗮𝗿𝘁𝗶𝘁𝗼 𝗗𝗲𝗺𝗼𝗰𝗿𝗮𝘁𝗶𝗰𝗼; 𝗥𝗮𝗳𝗳𝗮𝗲𝗹𝗲 𝗙𝗮𝘁𝗼𝗻𝗲 𝗲 𝗚𝗶𝗮𝗻𝗹𝘂𝗰𝗮 𝗧𝗼𝘁𝗮𝗿𝗼, 𝗠𝗼𝘃𝗶𝗺𝗲𝗻𝘁𝗼 𝟱 𝘀𝘁𝗲𝗹𝗹𝗲; 𝗚𝗶𝘂𝗹𝗶𝗮 𝗙𝗿𝗲𝘀𝗰𝗮, 𝗠𝗮𝗻𝗳𝗿𝗲𝗱𝗼𝗻𝗶𝗮 𝗡𝘂𝗼𝘃𝗮; 𝗠𝗶𝗰𝗵𝗲𝗹𝗲 𝗜𝗮𝗰𝗼𝘃𝗶𝗲𝗹𝗹𝗼 𝗲 𝗚𝗮𝗲𝘁𝗮𝗻𝗼 𝗣𝗿𝗲𝗻𝗰𝗶𝗽𝗲, 𝗠𝗼𝗹𝗼𝟮𝟭; 𝗙𝗿𝗮𝗻𝗰𝗲𝘀𝗰𝗼 𝗦𝗰𝗵𝗶𝗮𝘃𝗼𝗻𝗲, 𝗣𝗿𝗼𝗴𝗲𝘁𝘁𝗼 𝗣𝗼𝗽𝗼𝗹𝗮𝗿𝗲 𝗠𝗮𝗿𝗶𝗮 𝗧𝗲𝗿𝗲𝘀𝗮 𝗩𝗮𝗹𝗲𝗻𝘁𝗲, 𝗖𝗢𝗡 𝗠𝗮𝗻𝗳𝗿𝗲𝗱𝗼𝗻𝗶𝗮.