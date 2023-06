Avis Bari, parte la campagna contro l’emergenza sangue in estate

“Goccia dopo goccia, un mare di solidarietà”. È questo lo slogan scelto quest’anno dall’Avis Bari per la campagna di sensibilizzazione alla donazione di sangue e plasma.

Lo rende noto l’Avis provinciale in un comunicato stampa. Con l’avvio dell’estate, scrive l’associazione dei donatori, si ripresenta “il rischio di emergenza sangue, con le donazioni che spesso subiscono un calo importante, tanto da costringere le Asl pugliesi a procurare sacche di sangue da fuori regione”.

Per questo motivo l’Avis affiggerà un manifesto unico nei comuni del Barese che ospitano una sede dell’associazione con l’obiettivo di sensibilizzare la cittadinanza a garantire il proseguo delle attività sanitarie in Puglia.

L’immagine è caratterizzata da un grande cuore rosso che simbolicamente batte attraverso i donatori a lama Monachile, il caratteristico scorcio di Polignano a Mare. Diversi gli eventi previsti per la campagna di sensibilizzazione: tra gli altri appuntamenti, a Molfetta il 14 giugno è in programma una giornata di raccolta straordinaria no stop dal primo mattino fino al tardo pomeriggio.

Inoltre, le Avis comunali sono pronte ad organizzare oltre 100 giornate di raccolta sangue durante tutto il periodo estivo.

“Siamo consapevoli – ha affermato il presidente di Avis provinciale Bari, Raffaele Crivelli – della grande generosità che contraddistingue la gente della terra di Bari grazie alla quale la nostra realtà associativa ha registrato una crescita significativa superiore a quella accertata nella Regione Puglia, in termini numerici in merito a sacche di sangue intero e plasma raccolte nel corso del 2022.

È per questi motivi che sento di chiedere a tutte e tutti voi di esserci con il vostro ‘presente’ all’appello di solidarietà che vi rivolgiamo, insieme alle volontarie ed ai volontari delle 16 comunali avisine, che tanto bene continuano a fare, portando avanti con encomiabile impegno e dedizione la mission associativa.” Lo riporta l’Agenzia Ansa.