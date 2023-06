“Branchi di cinghiali distruggono e devastano le colture a Sant’Agata di Puglia”

Foggia – “Richiesta di interventi urgenti volti a salvaguardare la pubblica e privata incolumità a causa della notevole presenza di branchi di cinghiali nell’Agro del Comune di Sant’Agata di Puglia (FG)”.

E’ l’oggetto di una recente richiesta dell’avvocato Antonella Russo alla Regione Puglia, e al comando Carabinieri di Sant’Agata di Puglia, in nome e per conto del Comitato “ Masserie santagatesi”.

“Il Comune di Sant’Agata di Puglia (FG) è un comune prettamente agricolo con numerosissime aziende agricole , di cui moltissime abitate stabilmente. Da un po’ di tempo si segnalano avvistamenti continui di branchi di cinghiali, anche in numero consistente di 30 o 40 unità, che repentinamente attraversano le strade provinciali e comunali del territorio , con grave pericolo per l’incolumità degli automobilisti in quanto potrebbero causare sinistri stradali di grave entità con rischio per la vita degli stessi automobilisti”.

“Molti agricoltori si recano quotidianamente nei campi per svolgere le proprie attività lavorative , spesso a piedi, pertanto, esposti a grave pregiudizio per la propria incolumità.

Si segnalano, infine , i notevoli danni nei campi devastati dal passaggio dei cinghiali con distruzione, a volte, completa, della coltura esistente”.

