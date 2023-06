Dybala è il nuovo Re di Roma: i tifosi giallorossi sono pazzi della Joya

A Roma c’è un nuovo Re e il suo nome è Paulo Dybala. Francesco Totti permettendo, chiaramente.

D’altronde, qualcosa si era già intuito durante la presentazione al Colosseo in estate: un evento incredibile, sia per i tifosi giallorossi che per lo stesso calciatore argentino. La sua prima stagione con la Roma, nonostante siano arrivati i soliti infortuni muscolari, è stata una boccata d’aria fresca per il popolo romanista, una luce a cui aggrapparsi in ogni momento difficile.

Non è terminata con un trofeo, ma sembra poter essere l’inizio di un’altra bella storia d’amore.

Addio Juve, eccomi Roma

Il 2022 è stato un anno ricchissimo di emozioni forti e contrastanti per Paulo Dybala. Partendo dall’addio a giugno alla Juventus fino al Mondiale vinto con l’Argentina a dicembre, passando per l’approdo alla Roma in piena estate.

Le sincere lacrime davanti al popolo bianconero sono state ben presto sostituite dai sorrisi e dagli applausi entusiasti dei tifosi giallorossi, che subito lo hanno accolto come un giocatore superiore. E infatti non avevano tutti i torti: ogni partita, ogni giocata di Paulo Dybala in questa stagione è stata un qualcosa di diverso rispetto agli altri – compagni e avversari.

La sfortuna e gli infortuni non hanno permesso al classe 1993 di gioire con un trofeo, ma è comunque arrivata un’ottima conferma: oltre alla finale di Europa League persa solo ai calci di rigore contro il Siviglia, la Roma ha chiuso il campionato al 6^ posto in classifica ed è pronta l’anno prossimo a riprendere da dove ha lasciato.

Ovviamente, con Paulo Dybala al centro del progetto.

Roma, Mourinho mette Dybala al centro di tutto

Appena arrivato, il suo allenatore non ha usato mezzi termini, considerandolo ed eleggendolo come un talento eccezionale diverso da tutti gli altri componenti della rosa. E se ad esporsi così è uno come Mourinho, non può che esser vero.

Lo Special One ha fatto di tutto per metterlo nelle migliori condizioni possibili per rendere al meglio, sempre per il bene della squadra. Gli ha trovato la giusta posizione in campo – seconda punta alle spalle di Abraham e con un trequartista affianco come Pellegrini – ed ha lavorato molto anche sull’aspetto mentale ed emotivo, di vitale importanza in un ambiente caldo come quello di Roma.

E il ragazzo ha risposto alla grande, da vero professionista e uomo integro com’è. Anche nei momenti difficili a causa delle noie muscolari, ha stretto i denti e fatto di tutto per aiutare i suoi compagni: come ad esempio nella finale di Budapest – match che aveva quote molto interessanti su casino postepay – quando è riuscito ad esser in campo dal primo minuto segnando anche il momentaneo gol del vantaggio.

Futuro? Nel calcio ci sono ben poche certezze, è vero, ma in questo momento Paulo Dybala e la Roma sembrano essere una cosa sola. Specie se dovesse rimanere anche il buon vecchio José.