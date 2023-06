Giulia Tramontano accoltellata alle spalle. I tanti dubbi sul caso

MILANO – Un taglio lungo all’altezza della gola recisa, con Alessandro Impagnatiello che si sarebbe trovato alle spalle di Giulia Tramontano. E’ questa una delle ipotesi che emerge, al momento, dagli accertamenti effettuati, nelle indagini dei carabinieri del Nucleo investigativo e della compagnia di Rho e della Procura milanese, su una delle coltellate inferte dal barman 30enne. Lo riporta l’agenzia Ansa.

Saranno, comunque, gli esami autoptici a fare maggiore chiarezza su questi aspetti della dinamica dell’omicidio della 29enne incinta di 7 mesi, avvenuto il 27 maggio.

Proprio oggi pomeriggio si terrà in Procura una riunione degli inquirenti per preparare i quesiti dell’autopsia, fissata per domani mattina e che sarà affidata a consulenti medico legali. Si terranno il prossimo 15 giugno invece gli accertamenti irripetibili su tre computer e un tablet sequestrati nell’appartamento di Senago.

I rilievi della Scientifica secondo quanto riportato da La Stampa non confermano la versione dell’omicida: dubbi degli investigatori anche sui movimenti della madre di lui. Sabina Paulis non ha più rapporti con il padre foggiano di Impagnatiello. Ha cresciuto il figlio da sola. Il quotidiano racconta che è stata sentita dagli investigatori lunedì scorso, quando lui non aveva ancora confessato.