Industria meridionale, turismo ed ambientalismo

Manfredonia – Lo sanno tutti che il luogo più bello del mondo è esattamente quello in cui si è vissuto la maggior parte della propria infanzia. Puoi esser nato nel deserto più arido o nella zona artica più fredda del pianeta, ma guarderai sempre con notevole nostalgia e rimpianto il paesaggio che ti ha visto crescere e che sei stato costretto ad abbandonare per cercare fortuna altrove.

Se poi lasci una qualsiasi delle stupende regioni meridionali dell’Italia, la sofferenza è anche maggiore, magari per raggiungere zone dell’Europa il cui clima è senza dubbio molto meno clemente e dove il trattamento ricevuto non sarà diverso da quello di qualunque immigrato del mondo, che abbia avuto il coraggio di andare alla ricerca di un futuro migliore.

A chiunque ti chiedesse notizie dell’esito di quel viaggio, ad esempio per fare il pizzaiolo a Londra o l’operaio in Germania, lo esalterai come l’accoglienza ricevuta,ma perché la dignità e il desiderio di non ammettere una sconfitta te lo imporranno e solo tu saprai delle amare lacrime che spargi ogni notte al ricordo della vita che conducevi e degli affetti familiari a cui che sei stato costretto a rinunciare, non avendo alternative.

Naturalmente è diverso per chi parte per libera scelta, ma lo stesso vale più o meno anche per i numerosi giovani meridionali che ogni anno raggiungono le zone turistiche del nord, per lavorare durante la stagione estiva e dove immancabilmente si viene sfruttati con stipendi bassissimi, orari disumani e illegalità diffusa.

Il fenomeno è oltremodo complesso, le stesse aziende che si lamentano della pigrizia delle giovani generazioni, sono le prime che strillano come aquile e pretendono aiuti di stato, quando sono prossime al fallimento o per le più varie fluttuazioni del mercato, magari causate da disastri climatici, ma anche per il semplice aumento delle spese o delle materie prime. In Italia siamo tutti liberali e socialisti a fase alterne.

Tutto questo meriterebbe un più ampio approfondimento, ma per iniziare ordinatamente forse sarebbe più opportuno risalire più indietro nel tempo, per scoprire le motivazioni originali che determinarono il fenomeno stesso e che attengono alla politica industriale che l’Italia ha perseguito per decenni e su cui forse sarebbe il caso di riflettere, per evitarne la coazione a ripetere degli errori.

L’Italia che si è lasciata alle spalle la Seconda guerra mondiale era, dal punto di vista industriale, piuttosto uniforme poiché, se il meridione prima del conflitto, poteva considerarsi piuttosto modesto, il settentrione ne avrebbe subito l’impatto maggiore, sulle sue strutture produttive e sulle sue infrastrutture. Infatti, dopo lo sbarco degli alleati in Sicilia, avvenuto nel luglio del 43, già nel mese di ottobre la guerra può dirsi conclusa per il meridione medesimo, perché ormai libero dall’occupazione nazista, ma continua per il settentrione per circa altri due anni in cui gli alleati distrussero e bombardarono sistematicamente tutto il suo cuore produttivo, fino al termine delle ostilità.

Da quel momento in poi l’Italia, sia meridionale che settentrionale, partirà con la ricostruzione, anche industriale, che le vedrà appaiate fino alla fine degli anni Sessanta, in cui si verifica purtroppo la divaricazione. Siamo nel pieno della guerra fredda, e inizia la strategia della tensione.

La politica inizia ad imperversare con esiti nefasti e l’abolizione delle gabbie salariali nel ’69 e la introduzione dellostatuto dei lavoratori nel ’70 saranno deleteri per il meridione e allo stesso tempo un toccasana per il settentrione.Questo è l’esempio classico per cui un provvedimento legislativo, che in astratto appare lodevole e assolutamente in favore di una parte debole della società, in questo caso dei lavoratori, finisce per pregiudicarli definitivamente dandogli il colpo di grazia, allorché viene imprudentemente calata dall’alto, come si dice in gergo, cioè in maniera puramente ideologica. Inizia la deindustrializzazione e l’emigrazione selvaggia delle stesse classi lavoratrici meridionali.

Lo statuto dei lavoratori ancora oggi è assolutamente inesistente per il lavoro nero che è praticato un po’ ovunque nella penisola, mentre per gli altri contratti viene eluso sistematicamente; infatti, dai pochi controlli amministrativi che si svolgono, nove aziende su dieci non sono a norma, tranne che per qualche grande impresa settentrionale.

D’altro canto, se qualcuno dovesse pure ritenere che con maggiori controlli preventivi e con la repressione giudiziaria questa situazione andrebbe a sanarsi, anche a voler aggiungere centinaia o addirittura migliaia di controllori stessi alle sgangherate strutture dell’INPS, sarebbe impossibile verificare mensilmente 3,2 milioni di rapporti di lavoro fantasma. Senza contare tutti gli altri numerosi rapporti di lavoro, che pure presentano numerose irregolarità, come risulta dagli sparuti controlli di cui si è detto. Figurarsi se poi si pensi che risolutive potrebbero essere le strutture giudiziarie, che già di loro sono da decenni un colabrodo.

Quanto alle gabbie salariali, viceversa, in soldoni esse erano rappresentate da quel sistema di remunerazione del lavoro, il quale tiene conto del costo della vita del luogo in cui risiede il lavoratore medesimo e che in genere è molto basso nelle zone meno ricche economicamente e che solo gli sciocchi o i furbi chiamano sfruttamento.

Anche oggi, quando una azienda occidentale investe nei paesi in via di sviluppo, corrisponde salari che in teoria possono considerarsi da fame, rapportati al paese di origine dell’azienda stessa, ma andrebbe anche ricordato che per quanto tali, essi stessi sono ben maggiori di quanto percepisce la media del resto dei lavoratori del luogo in cui viene svolto e per questo quei lavoratori non possono dirsi sfruttati.

Se li si parificasse per legge, come è accaduto con l’abolizione delle stesse gabbie salariali in Italia,e non per evoluzione dell’economia, sarebbe un danno enorme per lo stesso lavoratore che si finge furbescamente o ingenuamente di difendere, perché l’azienda sarebbe costretta a chiudere entro pochi anni.

Il lavoratore,infatti, nell’immediato si vede destinatario di un repentino e notevole aumento del proprio stipendio, ma nulla sa del destino dellapropria posizione lavorativa che entro breve scomparirà, assieme all’azienda che lo ha assunto, e questo pregiudicherà anche le future generazioni che dovranno fare i conti con la vera e propria deindustrializzazione. E non esiste cassa integrazione che tenga.

Esattamente quello che è accaduto con l’intero assetto economico meridionale, per cessazione improvvisa del vantaggio competitivo, che da quel momento in poivedrà tutti i possibili investimenti dirottati senza distinzioni, verso la parte alta dello stivale.

Questo a prescindere dal giudizio positivo o negativo che si voglia dare ai due provvedimenti legislativi richiamati e che uniforme non potrà mai essere, perché diversissimo fu l’esito sul territorio nazionale. Ad ogni modo, il settentrione continuerà il suo sviluppo economico ed industriale indisturbato, mentre il meridione inizierà a vivacchiare di assistenza pubblica, aziende di stato e opere pubbliche mal controllate e mai finite, fino al 1992. L’esplosione della spesa pubblica, il leghismo e il giustizialismo faranno il resto.

Anche questi ultimi fenomeni sociali meriterebbero attenzione e probabilmente non basterebbero enciclopedie per esaurirne l’argomento, ma venendo all’oggi il meridione, ma anche l’intera struttura economica italiana, deve misurarsi con un’altra questione ideologica,che in astratto sarebbe in favore dell’intera collettività e delle giovani generazioni, ma che in concreto costituirebbe l’esatta ripetizione dei fenomeni sociali di cui si è appena detto, per eterogenesi dei fini esattamente come allora: cioè l’ambientalismo.

A livello generale non si capisce la ragione per la quale l’Europa dovrebbe introdurre nuove e più stringenti limitazioni in campo industriale al fine di preservare l’ambiente, quando la Cina inquina, per emissioni di CO2, più di 4 volte rispetto all’Europa nel suo complesso e quasi 3 addirittura rispetto agli Stati Uniti, e non accenna minimamente a retrocedere.

Se l’intento è quello di dare l’esempio, non sembra stia funzionando o comunque andrebbero fatti passi più sostanziali, ad esempio, con accordi a livello generale,non certo disponendo il divieto di fabbricare vetture a combustione interna entro un termine preciso, in favore di quelle elettriche, quando la stessa Cina è il maggiore o meglio l’unico produttore mondiale di batterie. Sarebbe uno sciocco suicidio. Lo stesso vale per l’energia.

Innanzitutto, è un bene esattamente come tutti gli altri e va dunque prodotta, ma è anche un bene essenziale come l’aria e l’acqua, anche perché l’Italia è un paese manufatturiero, cioè lavora beni che da altri acquista e poi li rivende.

Dunque, se non la produci, e non si capisce perché non si è in grado di farlo, devi reperirla sul mercato e non costa sicuramente poco, sia economicamente che politicamente. Ma la parte più interessante è, viceversa, quella che attiene proprio alla industria meridionale e che si lega appunto anche al tema dell’approvvigionamento energetico. Il rispetto dell’ambiente è fondamentale, ciò nondimeno deve essere perseguito non solo in maniera scientifica ma anche secondo buon senso.

Perché se uno scienziato, magari anche vincitore di premio Nobel, sostiene che i vaccini siano mortali, o che un tunnel destinato ad autovetture e veicoli pesanti inquini meno di uno ferroviario, e che il Tapo i rigassificatori siano entrambi molto pericolosi per l’ambiente, a quel punto chiunque inizierebbe aragionare con la propria testa e a fidarsi solo di quella.

Lo stesso vale per i termovalorizzatori o inceneritori che dir si voglia, perché non è opportuno scandalizzarsi per la semplice terminologia. Nessuno potrà mai convincere una persona sensata che essi inquinino di più delle discariche a cielo aperto, che magari vengono incendiate dolosamente per fare spazio e infiltrano le falde acquifere.

Naturalmente ci sarà sempre colui il quale, viceversa, sosterrà che con una oculata raccolta differenziata si potrebbe farne a meno, il che peraltro è falso perché esiste sempre una quota non riciclabile, ma allora, dov’è il problema? Nel frattempo, si proceda con gli inceneritori, poi quando questa fantasmagorica raccolta sarà realtà, gli stessi saranno opportunamente dismessi o riconvertiti, ma nel frattempo smettiamo di avvelenarci con la diossina proveniente dai rifiuti abbandonati ed incendiati. Ma lo stesso può dirsi per il nucleare.

Dov’è la prova che inquini e sia più pericoloso del fossile? Quando l’11 marzo 2011 lo tsunami prodottosi a seguito di un terremoto di magnitudo 7 devastò il Giappone, da uno dei reattori della centrale di Fukushima, vecchia perché degli anni ’60 e di seconda generazione, fuoriuscì del materiale radioattivo a causa del danneggiamento dell’l’impianto di raffreddamento, ma non ci fu una sola vittima nell’immediato.

Nel frattempo, però morirono 20.000 persone circa ed un terzo di essi per esplosioni ed incendi di stabilimenti industriali completamente rasi al suolo, fra cui il petrolchimico di Shiogama nella prefettura di Miyagi e la raffineria di Ichihara. Da allora quando si parla di tsunami e dei pericoli del nucleare, ricordiamo tutti il disastro di Fukushima, che in pratica fu l’unica rilevante struttura industriale a rimanere in piedi in tutta la zona e per cui ad oggi risulterebbe presuntivamente accertata una sola vittima per cancro da radiazioni.

In ogni caso, il Giappone, che quel grave disastro ha subito sulla propria pelle, garantisce un reddito medio pro-capite di circa 39 mila dollari, una disoccupazione del 2,6 % e ha previsto 17 nuove centrali nucleari da costruirsi dal 2023 e da terminarsi entro il 2030.

L’Italia meridionale, invece, non arriva a 19.000 dollari di reddito pro-capite, garantisce un 15 % di disoccupazione, cifra peraltro piuttosto sottostimata, e può solo sognare le raffinerie e i petrolchimici che in Giappone furono completamente inceneriti, mentre al massimo può permettersi qualche impianto fotovoltaico o solare, che di posti di lavoro non ne creano uno e in compenso fanno ricco qualche signorotto locale, sempre ambientalisti permettendo. Da tempo si invoca la vocazione turistica per le regioni meridionali, ma questo potrebbe valere per le zone marittime e quelle montane.

Per quelle invece interne e che spesso sono quasi desertiche, sarebbe opportuno dotarle di impianti in grado di produrre energia come inceneritori o nucleare, attorno al quale immediatamente si creerebbe una enorme filiera produttiva grazie al bassissimo prezzo o quasi nullo dell’energia prodotta e che oggi è viceversa costosissima.

Cioè si realizzerebbe nuovamente quel vantaggio competitivo che nel dopoguerra determinò l’esplodere del boom economico anche a sud. Inoltre, le poche e grandi aziende meridionali, che tra l’altro sono le ultime rimaste e anche molto energivore, magari anche leader del mercato mondiale come quelle che producono alluminio in Sardegna o acciaio a Taranto, nonostante i cambi di proprietà e le svolte green, sono tutte destinate ad un lento declino e alla morte come negli anni Ottanta, perché non reggeranno l’impatto repentino dell’aumento del costo dell’energia, dovuti alle varie crisi politiche globali e alla guerra, che già prima procedevano a stento.

Quanto viceversa al settore turistico, a questo punto diventa doveroso un confronto con gli altri settori produttivi e con alcune regioni del nord. Innanzitutto, il turismo è un’industria a tutti gli effetti, per cui non solo inquina, ma necessita di investimenti privati, non pubblici, e collaborazione con la burocrazia, come per qualsiasi altro settore industriale. Gli investimenti pubblici sono, viceversa, necessari per infrastrutture e legalità.

Perché è indegno che uno dei luoghi più belli al mondo, cioè il Gargano non possa beneficiare di un serio aeroporto civile che già esisteva “in mano” a Mussolini e infatti fu bombardato dagli alleati. Facciamo, dunque, un paio di confronti pratici fra la mia amatissima città di Manfredonia e una parallela città turistica settentrionale presa a caso.

Quest’ultima, ad esempio, potrebbe vantare un mare paludoso che però annovera lungo la sua chilometrica spiaggia, centinaia di alberghi modernissimi, tutti distanti pochissimi metri dall’acqua e i cui parcheggi sono persino coperti di sabbia e ombrelloni, perché posti, almeno parzialmente, su evidente zona demaniale e nessuno fiata, anche perché da decenni opportunamente e almeno formalmente sanato.

Nella mia Manfredonia, viceversa, e durante le ultime vacanze natalizie, un’associazione di commercianti e ristoratori, partorì la malsana iniziativa di introdurre alcune graziose luminarie per attirare clientela dopo il disastro delle restrizioni covid. Una di esse, vale a dire un manufatto rimovibile al termine delle feste e lungo massimo un paio di decine di metri, si è scoperto insistere su zona demaniale.

È scoppiato un putiferio politico e amministrativo a stento risolto. Tornando alla stessa città settentrionale a vocazione turistica e che annovera annualmente due milioni di passaggi, da gennaio fino all’inizio dell’estate utilizza una piattaforma mobile che attraversando i 15 chilometri di lungomare, ne ripulisce le centinaia di pini staccandone tutte le pigne una per volta, perché desidera evitare le esose richieste di risarcimento per le Maserati e le Rolls poste al di sotto, allorché sono bersagliate dalla loro caduta.

Allo stesso tempo tutte le aiuole e le fioriere sono nottetempo rinnovate settimanalmente per la durata di tutta la stagione estiva, anche se i fiori non sono per nulla appassiti, perché vengono tutti divelti e sostituiti. Nella mia Manfredonia viceversa, il cui mare a giugno è sempre cristallino ma rilascia enormi cumuli di alghe che si “stagliano” sulla spieggia, innanzitutto non vengono quasi mai raccolti e indirizzati al riciclo, ma al contrario vengono fatti fermentare sotto il solo rovente della capitanata, cioè il più caldo d’Italia, affinché si sfaldino completamente e vengano nuovamente riaccolti dal mare o addirittura ributtati, dopo aver rilasciato fastidiosissimi miasmi, andando persino a formare in acqua un’odiosa melma di cui nessuno si lamenta. Se questo è l’ambientalismo che piace e lascia fare tutto alla natura, siamo proprio sicuri che a noi meridionali piaccia così tanto la vocazione turistica?

A cura del dr. Lorenzo D’Apolito, Manfredonia