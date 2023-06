Manfredonia, insediato il nuovo CDA: nuova fase per ASE SPA

MANFREDONIA (FOGGIA) – Con l’insediamento del nuovo CDA è iniziata ieri una nuova fase per ASE SPA, l’azienda in house del Comune di Manfredonia che si occupa di servizi raccolta rifiuti e pulizia della città. A farne parte sono l’Ing. Michele Centola, il Dott. Massimo Leone e l’Avv. Lucia Murgolo risultati idonei all’Avviso Pubblico dell’apposito Avviso pubblico di selezione dell’Amministrazione comunale del sindaco Rotice, ieri presente con gli Assessori Giuseppe Basta (Transizione Ecologica), Antonella Lauriola (Programmazione Finanziaria e Partecipate) e Libero Palumbo (Personale).

Congedato l’A.U. Raphael Rossi, che ha terminato il suo mandato triennale, per l’ASE si delinea un’importante fase di riassetto e rilancio.

Miglioramento ed ottimizzazione del servizio di raccolta rifiuti e pulizia, riorganizzazione e ristrutturazione aziendale e del personale, redazione del piano industriale per proiettare l’azienda ad essere più efficiente rispetto all’utenza e più competitiva sul mercato rispetto alle prospettive ARO (Ambito Raccolta Ottimale): sono gli obiettivi che l’Amministrazione comunale ha prefissato alla nuova e qualificata governance.

La composizione del nuovo CDA non comporterà aumenti di costi rispetto alle indennità di funzione, che resta di circa 39mila euro, esattamente quanto previsto per l’A.U. Rossi.

– ING. CENTOLA MICHELE Nato a San Marco in Lamis nel 1971 ed ivi residente è un Ingegnere Chimico, laureato al Politecnico di Torino nel 1997. Possiede oltre 20 anni di esperienza nella gestione integrata dei rifiuti (impianti e servizi), bonifiche, sistemi “waste to worth” e “waste to fuel”, servizi di pulizia civile ed industriale.

Ha ricoperto ruoli di Direttore Tecnico, di Direttore Generale, di C.E.O e coordinato e gestito diverse unità lavorative divise tra uffici, impianti e servizi di raccolta/trasporto.

Nel ricoprire detti ruoli di grande responsabilità ha conseguito eccellenti risultati occupandosi di attività e tematiche tipiche del SERVIZI AMBIENTALI: Direzione e Management societario; Redazione del budget annuale; Sovrintendenza dell’attività tecnica, amministrativa e finanziaria della Società; Funzione di Legale rappresentante con procura speciale. Assistenza alla preparazione/redazione gare d’appalto; Progettazione di impianti per trattamento rifiuti e Direzioni Lavori; Piani industriale e progettazione dei nuovi servizi di raccolta rifiuti per diversi Comuni; Pianificazione strategica impiantistica; Programmazione operativa, redazione di documentazione tecnica, manutenzione ecc.Possiede una ricchissima formazione complementare in gestione ambientale e trattamento rifiuti.

– DOTT. MASSIMO LEONE Dottore commercialista, revisore legale, consulente tecnico del giudice. Già docente a contratto presso l’Università degli Studi di Lecce. Svolge attività di docenza in diversi corsi di formazione organizzati da primarie società di formazione. Riveste il ruolo di CEO, CFO E Rating Advisor in importanti società di capitali e svolge anche attività di consulenza in tema di amministrazione, finanza e controllo per diverse società operanti in vari settori.

Esperto di project financing ed innovazione organizzativa è iscritto all’albo degli Innovation Manager e collabora con società informatiche per la predisposizione tecnologiche all’avanguardia in tema di business process management (BPM). E’ autore di numerose pubblicazioni in materia di finanza ambientale, controllo di gestione e rating advisoring.

– AVV. LUCIA MURGOLO

Si laurea nel 2001 presso l’Università degli studi di Foggia; nel 2005 consegue il Master interfacoltà sulle Amministrazioni Pubbliche (M. I. F. A. P.) – Università di Foggia; nel 2007 consegue il dottorato di ricerca in “ Dottrine Generali del Diritto – Università di Foggia; professore a contratto presso la Scuola di Specializzazione post laurea a.a. 2005 fino a.a. 2020 – Università di Foggia; docente CORSO DI PERFEZIONAMENTO E AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE IN “I CONTRATTI PUBBLICI RIFORMATI” A.A. 2022/2023.

Componente dal 2007 del comitato di redazione della Rivista di “Diritto e Processo Amministrativo”, edita dalla E.S.I. Napoli. Componente di Commissione per gli esami di profitto nelle materie di Diritto Amministrativo, Diritto Urbanistico, Contabilità di Stato, Diritto degli Enti Locali, Legislazione dei Beni Culturali, Avvocato Cassazionista, opera nel settore del diritto civile, amministrativo / penale da oltre vent’anni.