Omicidio in Friuli, serve un traduttore dal foggiano per capire intercettazioni

UDINE – Dialetto troppo stretto e incomprensibile per la giuria. Un esperto di dialetto di San Severo, paese in provincia di Foggia, è stato ingaggiato dal tribunale di Udine. Il traduttore dovrà decifrare e trasporre in italiano le intercettazioni di alcune telefonate tra l’accusato dell’omicidio di Lauretta Toffoli, V. P., e la madre.

L’imputato ieri, mercoledì 7 giugno, non era in aula davanti alla Corte d’Assise di Udine. Ha rinunciato a comparire per motivi di salute e per il timore della propria incolumità.

Il 41enne accusato dell’omicidio di Lauretta Toffoli, la donna uccisa con 38 coltellate nella sua casa Ater in via della Valle a Udine lo scorso 7 maggio 2022, sarà sottoposto a perizia psichiatrica. Si dovrà valutare sia la sua capacità d’intendere e volere sia la sua capacità di stare a giudizio e la sua pericolosità sociale. A redigere la perizia sarà lo psichiatra Marco Stefanutti, nominato dal Tribunale. Il pubblico ministero Claudia Finocchiaro ha nominato come proprio consulente lo psichiatra Corrado Barbagallo. Lo riporta Udinetoday.