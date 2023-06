Secondo posto nazionale per il Liceo “Galilei – Moro” al Concorso di Astronomia

MANFREDONIA (FOGGIA) – Nuova importante affermazione del Gruppo di Astronomia del Liceo “Galilei – Moro” di Manfredonia al concorso Nazionale “Mi illumino di meno…per riveder le stelle”, indetto dal Miur con la collaborazione della Società Astronomica Italiana e del Planetaryum Pithagoras di Reggio Calabria.

Il gruppo di alunni, coordinato dal prof. Roberto Brigida, si è piazzato secondo a livello nazionale nella categoria Scuole Superiori, dopo aver acquisito ed elaborato dati relativi all’osservazione di alcune stelle, nell’ambito del monitoraggio mondiale dell’inquinamento luminoso.

Al gruppo era stata affidata l’osservazione di stelle di magnitudine compresa tra 2 e 5, appartenenti a costellazioni circumpolari. Gli alunni hanno partecipato ad alcune osservazioni in gruppo e a numerose altre individuali, guadagnandosi il prestigioso premio grazie alla accuratezza e alla varietà di osservazioni.

Già lo scorso anno il Liceo si era piazzato terzo nello stesso concorso, e questo è di incoraggiamento per il gruppo per migliorare ancora in vista del prossimo anno.

Un sentito ringraziamento va al Dirigente Scolastico, prof. Leonardo Pietro Aucello, a tutti i colleghi, e ai ragazzi che si sono impegnati in questa attività: Antonio Armillotta (V C), Giorgia Srikandi Brigida (2 C), Michela Basta (2C), Raffaela Bitondi (I B), Andrea Pasqua (1 E), Luigi Ciuffreda (2 F), Dalia Ricciardi (2 D), Chiara Croce (1 C), coordinati dal prof. Roberto Brigida, docente di Matematica e Fisica.