Webbin Angel Manfredonia, exploit per la formazione under 13

MANFREDONIA (FOGGIA) – Il settore giovanile della società sportiva Webbin Angel Manfredonia ottiene risultati eccellenti nella stagione cestistica in corso. Final four regionale per le squadre under 14 e 17.

Exploit per la formazione under 13, nel campionato JR. NBA vince il titolo regionale Lega 12 battendo in finale la New Basket Lecce, aggiudicandosi così l’anello NBA di Puglia.

Questo risultato consente alla formazione guidata da coach Gramazio di rappresentare la Puglia alla Final Event Jr NBA U13 Championship di Pescara, palcoscenico importante per i giovani cestisti pugliesi. La manifestazione inizierà venerdì 9 giugno per concludersi domenica 11. All’evento pescarese saranno presenti il Coach dell’Italia Pozecco, il Presidente FIP Petrucci ed il campione NBA Simone Fontecchio.