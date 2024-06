Ondata di calore anomala in arrivo in Puglia: Foggia e Bari sono nel mirino per il prossimo weekend con un’allerta arancione per caldo forte e temperature in netto aumento. In Puglia per domenica 9 giugno, sono previste temperature con picchi fino a 37 gradi a causa dell’arrivo dell’anticiclone africano, che sta portando aria calda su tutta la Puglia. Bari e Foggia sono tra le città più a rischio. Domenica 9 giugno è prevista un’allerta arancione, che indica il livello con condizioni metereologiche che possono rappresentare un rischio per la salute, soprattutto per i soggetti più fragili. Sono previste temperature che sfioreranno picchi fino a 37-38 gradi.

Lo riporta Foggia Reporter.