Un investimento di 12 milioni di euro per un impianto che produrrà 4,2 milioni di metri cubi di gas all’anno, sufficienti per alimentare 4.000 famiglie, e che genererà 26 posti di lavoro, incluso l’indotto.

Questi sono i numeri del nuovo megaimpianto a Candela, realizzato dalla società Belagri, con sede nel comune del Subappennino. Questo impianto combina ecologia ed energia, utilizzando come combustibile sansa, pollina, residui zootecnici e ammendante naturale che funge da concime.

L’inaugurazione è stata presieduta dall’ingegnere Paolo Arrigoni, presidente del GSE, l’ente nazionale che regola il mercato energetico in Italia. Arrigoni ha sottolineato il carattere innovativo dell’impianto di Candela, definendolo all’avanguardia nel nostro Paese. Alla cerimonia hanno partecipato rappresentanti di “Ghisolfi e Corradi”, leader negli impianti di biometano in Italia; “Prodeval”, esperti nella raffinazione del biogas in biometano; e “IGW”, società di consulenza ambientale, energetica ed edile, che verificherà e certificherà la sostenibilità ambientale dell’impianto.

L’iniziativa ha ricevuto il plauso del sindaco di Candela, Nicola Gatta, e del vicesindaco, con delega all’ambiente, Pasquale Capocasale. Anche la rappresentante regionale di Legambiente Puglia, Salzedo, ha benedetto il progetto. Il deputato foggiano del Movimento 5 Stelle, Giorgio Lovecchio, ha espresso apprezzamenti partecipando all’inaugurazione dell’impianto.

