Manfredonia, 7 giugno 2024 – Una tentata truffa si è verificata ieri pomeriggio in zona Perotto di Manfredonia. Un individuo ha bussato alla porta di diverse abitazioni, dichiarando di essere un operatore dell’ENEL, ma il suo comportamento sospetto ha destato il timore di una truffa tra i cittadini.

Secondo le testimonianze raccolte, tutto è iniziato quando alcune famiglie hanno riferito di aver ricevuto visite da parte di un uomo che si spacciava per un tecnico dell’ENEL. L’individuo in questione, descritto come “alto circa 1.75 m, di fisico normale, con capelli lisci neri,” indossava “un pantalone grigio scuro tendente al verde, una maglia blu e scarpe, probabilmente nere”.

L’uomo ha suonato ai citofoni delle abitazioni, dichiarando di dover effettuare controlli urgenti sui contatori elettrici. Tuttavia, la sua insistenza e alcune incongruenze hanno insospettito i residenti, che hanno deciso di non aprire la porta.

Una delle residenti ha raccontato a StatoQuotidiano.it: “Ero sola in casa quando ho sentito suonare il citofono. Una voce maschile ha detto che era dell’ENEL e che doveva controllare il contatore. Mi è sembrato strano perché non avevo ricevuto alcun avviso di interventi programmati. Quando ho chiesto maggiori dettagli, l’uomo ha iniziato a diventare evasivo. A quel punto ho deciso di non aprire”.

Mentre proseguono gli accertamenti, nel frattempo, si consiglia a tutti i cittadini di seguire alcune semplici regole per evitare di cadere vittime di truffe:

Non aprire la porta a sconosciuti: Se non si è sicuri dell’identità della persona, è meglio non aprire la porta. Chiedere sempre di vedere un documento di identità e un tesserino professionale.

Verificare con l’azienda: In caso di dubbi, contattare direttamente l’azienda (ENEL o altra) per confermare la presenza di tecnici nella zona.

Segnalare comportamenti sospetti: In caso di comportamenti sospetti, chiamare immediatamente le forze dell’ordine. Fornire una descrizione dettagliata dell’individuo e delle circostanze.

Informare i vicini: Condividere queste informazioni con i vicini può aiutare a creare una rete di sicurezza e prevenire ulteriori tentativi di truffa.