Ieri sera, in un villaggio turistico sul Lungomare Europa a Vieste, si è verificato un incendio che ha causato momenti di panico e fuga tra i presenti.

Intorno alle 21:30, un camper appartenente a una famiglia di Foggia, appena arrivata al camping, è stato avvolto dalle fiamme e completamente distrutto. Il rapido intervento della protezione civile ‘Pegaso’ ha permesso di circoscrivere il rogo. Sul posto sono giunti anche i volontari della Gev Capitanata e i vigili del fuoco, che hanno messo in sicurezza l’area.

Particolare attenzione è stata rivolta alle bombole del gas vicine all’incendio per prevenire esplosioni e ulteriori pericoli. Fortunatamente, non si registrano feriti o ustionati, poiché i proprietari del camper si trovavano in un’altra parte del villaggio al momento dell’incidente. Inoltre, non ci sono stati danni ad altri mezzi nelle vicinanze.

L’accaduto è ora sotto l’attenzione dei carabinieri. Secondo le prime valutazioni tecniche del 115, la causa dell’incendio sarebbe quasi certamente un cortocircuito.

Lo riporta FoggiaToday.

