Altamura (Bari) – Un grave incidente stradale si è verificato nella notte ad Altamura, provocando la morte di un giovane di 18 anni, Flavio Disabato.

Il ragazzo, a bordo della sua Honda 125, si sarebbe schiantato contro un’Audi A6 condotta da una 21enne.

L’impatto fatale è avvenuto intorno alle 3:30 del mattino in via Lago Passarello, all’incrocio con piazza Piscitelli.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri e il personale del 118.

Purtroppo, per il giovane centauro non c’è stato nulla da fare: è deceduto sul colpo.

Con lui in moto c’era una ragazza di 17 anni, trasportata d’urgenza al Perinei di Altamura in Ortopedia per fratture multiple; le sue condizioni non sono considerate pericolose per la vita.

Anche la conducente dell’Audi è stata portata in ospedale e dovrà rimanere sotto osservazione per circa dieci giorni.

Il giovane che viaggiava con lei è rimasto illeso.

Entrambi i veicoli coinvolti sono stati sottoposti a sequestro penale e sono al vaglio dell’autorità giudiziaria per accertare le cause dell’incidente.

La comunità di Altamura si stringe attorno ai familiari del giovane scomparso in questa tragedia che ha scosso l’intera città.

Lo riporta antennasud.com