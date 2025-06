“L’ansia scolastica: imparare a respirare dentro il caos” Il mio saluto al prof. Illiceto

“Εἰς ἀεί”, per sempre. In greco antico, questa espressione rimanda all’eternità, alla permanenza di qualcosa nel tempo. È una parola che ha il suono della stabilità, della durata, di ciò che attraversa i secoli senza dissolversi. Ma per molto tempo, per me, l’eternità sembrava avere il volto dell’ansia. Un’ansia che nasce a scuola, si nasconde tra i banchi, si presenta prima delle verifiche e si camuffa dietro i voti. Un’ansia che ti accompagna giorno dopo giorno, spesso in silenzio, a volte urlando dentro.

Quest’anno ho deciso di parlarne apertamente. Di renderla visibile. Perché l’ansia scolastica esiste, pesa, segna, anche se non sempre si vede. E non colpisce solo chi è impreparato o disinteressato. Al contrario, spesso si aggrappa a chi ha un senso alto del dovere, a chi si prende cura delle cose, a chi vuole dare il meglio ma si sente continuamente in bilico.

Nel mio caso, questa ansia ha trovato terreno fertile nella fragilità fisica. Soffro da tempo di cicli mestruali emorragici, una condizione debilitante che spesso mi impedisce di frequentare con regolarità la scuola. Non si tratta solo di dolori, ma di un senso costante di stanchezza, debolezza, difficoltà a concentrarmi. Le assenze si accumulano, le spiegazioni sfuggono, e con esse cresce il timore di non essere pronta, di restare indietro. E ogni volta che mi preparo per un’interrogazione o un compito, il primo pensiero non è: “Ho studiato abbastanza?”, ma: “Riuscirò a reggere fisicamente? Riuscirò a restare lucida, nonostante tutto?”

L’ansia scolastica non è solo una reazione emotiva: è un nodo che intreccia mente, corpo, aspettative e giudizio. La paura di fallire diventa un sottofondo costante. A volte è un’eco lontana, altre volte un grido assordante. Ti fa dubitare di te stessa anche quando hai studiato, anche quando potresti essere pronta. Perché non si tratta solo di sapere: si tratta di sentirsi in grado di stare dentro al mondo, anche quando il corpo ti rema contro.

Eppure, quest’anno qualcosa è cambiato. Ho avuto la fortuna di confrontarmi con un docente che ha saputo trasformare la filosofia in uno strumento di salvezza. Il professor Michele Illiceto, mio insegnante di filosofia, è stato molto più di una guida scolastica: è stato un maestro di umanità. Le sue lezioni non erano solo esposizioni di pensatori, ma percorsi interiori, inviti a guardarci dentro, a pensare con onestà, a diventare più consapevoli di noi stessi.

È grazie a lui che ho imparato a guardare la mia ansia non più come un nemico da combattere, ma come una parte di me da conoscere e accogliere. Il professor Illiceto ha saputo vedere oltre l’assenza, oltre la fragilità, oltre i giorni in cui non riuscivo a essere “presente”. Mi ha spronata a non lasciarmi definire da ciò che mi manca, ma da ciò che posso ancora costruire. Ha creduto in me, e questo ha fatto la differenza.

Tra i filosofi studiati, uno in particolare ha lasciato un segno profondo in me: Immanuel Kant. Ho scoperto un pensiero rigoroso, quasi severo, ma anche profondamente liberatorio. Kant mi ha insegnato che non siamo guidati dagli impulsi o dalle emozioni, ma da una legge morale interiore: il dovere. L’ansia, allora, può diventare il riflesso della nostra coscienza morale, di quanto prendiamo sul serio ciò che facciamo. In fondo, se soffriamo per la scuola, è perché ci teniamo. È perché vogliamo agire bene, come esseri razionali e responsabili.

Kant dice che siamo davvero liberi solo quando scegliamo autonomamente di seguire la legge morale dentro di noi, senza cercare premi o temere punizioni. Questo pensiero mi ha colpita profondamente: ho capito che la mia ansia non è solo insicurezza, ma anche un segno del mio impegno, del mio desiderio di fare il mio dovere con onestà. E questo, paradossalmente, mi ha dato sollievo. Mi ha restituito dignità.

Un altro concetto che mi ha aiutata molto è quello dell’ἀταραξία, l’“assenza di turbamento” che gli epicurei indicavano come ideale di serenità interiore. Letteralmente significa non essere scossi, non essere agitati. Non vuol dire essere indifferenti, ma avere un equilibrio profondo, conquistato con la riflessione, il distacco dalle paure inutili e il riconoscimento dei veri desideri. Questo pensiero, anche se antico, è estremamente attuale. Mi ha insegnato che non posso controllare tutto, ma posso cercare un mio modo di stare bene, anche dentro l’imperfezione.

Anche i tragici greci mi hanno parlato. In Antigone ho visto il coraggio di chi sceglie il dovere morale sopra le regole imposte, e nella sua tensione tra giusto e legale ho riconosciuto l’ansia profonda del vivere. In Edipo, il dolore della scoperta, la paura della verità. Nei cori tragici, la voce dell’umanità che cerca senso nel caos. Tutto questo mi ha fatto capire che l’ansia non è solo un disagio moderno, ma una parte strutturale dell’esistenza umana. E la cultura classica che studiamo ogni giorno è piena di queste domande.

Ma la filosofia non è solo riflessione: è anche relazione. E qui voglio tornare ancora al professor Illiceto. La sua presenza è stata per me determinante. In un anno difficile, la sua voce, il suo rispetto, la sua fiducia hanno costruito uno spazio sicuro, dove anche l’ansia poteva respirare. Non mi ha mai fatto sentire “in difetto”. Al contrario, mi ha fatto sentire vista, ascoltata, capita. E questo, nella scuola, è qualcosa di preziosissimo, troppo spesso dimenticato.

Grazie a lui, ho imparato che non si deve per forza eliminare l’ansia per vivere bene. A volte basta guardarla in faccia, darle un nome, condividerla. A volte basta sapere che non sei sola. E così ho iniziato a stare meglio, a sostenere le interrogazioni con più fiducia, ad affrontare i compiti con maggiore serenità. Non perché l’ansia fosse sparita, ma perché io ero cresciuta, cambiata. Più forte. Più consapevole.

Ora che l’anno scolastico è terminato e il professor Illiceto andrà in pensione, sento il bisogno profondo di ringraziarlo con tutto il cuore. Per quello che mi ha insegnato, ma soprattutto per aver creduto in me quando io stessa facevo fatica a farlo. Per avermi insegnato che si può essere fragili e forti allo stesso tempo. Per avermi mostrato, con l’esempio, che l’educazione è prima di tutto cura dell’altro.

Concludo questo mio percorso con una consapevolezza nuova. L’ansia non è un fallimento. Non è una colpa. È una compagna scomoda, certo, ma che può diventare occasione. Occasione per conoscersi, per mettersi alla prova, per cercare un equilibrio possibile. La filosofia mi ha dato gli strumenti per pensare. Le relazioni mi hanno dato la forza per agire. E la scuola, quando è capace di accogliere davvero le persone, può diventare un luogo di crescita autentica, profonda, trasformativa.

“Εἰς ἀεί”: per sempre. Porterò con me tutto questo: la fatica, la paura, le lacrime, ma anche la gratitudine, la consapevolezza, la forza ritrovata. Non sarà un capolavoro perfetto. Ma sarà vero. E per questo, indimenticabile.

Un’alunna di una classe quarta del Liceo classico “A. Moro” di Manfredonia