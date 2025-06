MANFREDONIA (FOGGIA) – Gianni Rotice, presidente e patron del Manfredonia Calcio 1932, ha voluto fare chiarezza sulla delicata situazione societaria e sulle recenti trattative di cessione. In una nota ufficiale, Rotice ha sottolineato che il club rappresenta una società a tutti gli effetti, con un valore di mercato ben definito, e non si tratta di una semplice associazione senza valore commerciale.

“Il nostro obiettivo è ricevere offerte serie e credibili”, ha affermato Rotice, precisando che al momento non sono pervenute proposte ufficiali dal 18 febbraio scorso.

La società si trova quindi in attesa di interlocutori affidabili pronti a formulare proposte concrete, senza finalità speculative.

Durante la serata di venerdì, Rotice ha ricevuto una telefonata da parte di un imprenditore non locale – lo stesso di cui aveva parlato pubblicamente anche il sindaco La Marca – che ha richiesto informazioni preliminari per un’eventuale offerta.

“Si è trattato di una richiesta informale”, ha spiegato il presidente, “ho comunque fornito tutti i dettagli tecnici, amministrativi e finanziari necessari per agevolare la formulazione di una proposta ufficiale”. Tuttavia, ad oggi, non ci sono stati ulteriori contatti o avanzamenti.

Rotice ha ribadito l’invito a chi fosse realmente interessato a presentare proposte serie e affidabili: “Non si tratta solo di garantire il futuro per la prossima stagione sportiva, ma di pianificare un progetto solido per gli anni a venire in una piazza prestigiosa come Manfredonia”.

In conclusione, il patron ha chiarito che il Manfredonia Calcio 1932 non è in svendita gratuita: “Il prezzo richiesto riflette il reale valore della società. Chi vuole investire deve farlo con serietà e credibilità”. La speranza è quella di trovare presto interlocutori qualificati pronti a sostenere un progetto ambizioso e duraturo nel tempo.

Lo riporta antennasud.com