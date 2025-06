Metroquadro: un nuovo punto di riferimento per il mercato immobiliare nel cuore di Manfredonia 

Nel dinamico panorama immobiliare di Manfredonia, un nuovo capitolo si apre con l’inaugurazione della terza sede di Metroquadro, situata strategicamente in Corso Manfredi, 135, proprio di fronte al Municipio.

Questo traguardo segna non solo la crescita di un’azienda, ma il consolidamento di un approccio che ha saputo conquistare la fiducia della comunità grazie a competenza, trasparenza e passione.

Dietro il successo di Metroquadro c’è un percorso fatto di sfide e rinascite.

Domenico Esposto, titolare delle tre sedi – oltre a quella nuova, presente anche in Via Pulsano, n. 52 a Manfredonia e a Monte Sant’Angelo – ha trasformato un momento difficile della sua vita in un’opportunità straordinaria.

Dieci anni fa, ritrovatosi senza lavoro e con l’imminente nascita di suo figlio, Domenico ha scelto di affrontare l’incertezza con coraggio e audacia.

L’immobiliare, per Domenico, non era solo un mestiere a cui aveva dedicato tanti anni della sua vita, toccando vette altissime, ma soprattutto una sua grande passione, e così nasce Metroquadro: non solo un’agenzia, ma un progetto basato sull’etica, il valore umano e la dedizione assoluta al cliente.

In un settore altamente competitivo, Metroquadro si distingue per un approccio centrato sulla persona: il cliente non è un semplice numero o una pratica da chiudere, ma il fulcro di un’esperienza su misura. Consulenza personalizzata, assistenza fino al rogito, supporto nelle locazioni e valutazioni professionali sono solo alcuni dei servizi offerti. Inoltre, l’agenzia ha dimostrato di saper operare su scenari internazionali, come testimonia una vendita di grande prestigio a Manfredonia, conclusa tra un venditore americano e un acquirente australiano.

In quell’occasione, la padronanza delle lingue e la meticolosità del lavoro hanno fatto la differenza, un aspetto su cui Domenico ha investito notti di studio e preparazione, come ci racconta la moglie Anna, sempre al suo fianco con sostegno e dedizione.

La crescita di Metroquadro è anche un segnale importante per il territorio: una realtà solida, vicina ai cittadini e pronta a offrire soluzioni innovative e trasparenti. Per festeggiare l’apertura della nuova sede, l’agenzia ha deciso di regalare un certificato energetico (APE) ai primi 20 clienti che affideranno il loro immobile alla società, un gesto che conferma l’impegno di Metroquadro nel fornire un servizio di qualità.

Questa espansione non è solo il frutto di una strategia imprenditoriale vincente, ma di un sogno nato dalla determinazione e dalla volontà di trasformare le difficoltà in opportunità.

Si scrive casa, si legge Metroquadro.

