MANFREDONIA (FOGGIA) – Nell’estate 2025, come già avvenuto nel 2024, il servizio stagionale tra Manfredonia e le Isole Tremiti sarà affidato esclusivamente a Gargano Metro Marine.

La gara indetta dalla Provincia di Foggia lo scorso mese ha visto la partecipazione di un solo concorrente, l’ATI composta dalle compagnie Ct Peschici e Galli, che si è già aggiudicata il servizio anche quest’anno.

Il contributo pubblico messo a disposizione dalla Regione Puglia ammonta fino a 445mila euro più IVA, di cui 368mila euro sono destinati senza possibilità di ribasso.

La società ha superato le verifiche amministrative ed è stata ammessa alla fase successiva della procedura.

Per la stagione 2025, il collegamento sarà una linea diretta senza fermate intermedie, con una durata di due mesi (dal 1° luglio al 31 agosto).

La frequenza minima prevista è di almeno tre corse in andata e ritorno a settimana, con un totale di almeno 40 corse complessive.

La capacità dell’imbarcazione dovrà essere di almeno 180 persone, mantenendo invariata rispetto al 2024 le caratteristiche tecniche richieste.

Se non ci saranno sorprese o ulteriori sviluppi, questa sarà l’unica soluzione pubblica per garantire il collegamento marittimo tra Manfredonia e le Tremiti anche per l’estate prossima.

Lo riporta shippingitaly.it