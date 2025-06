Tragedia a Roma: trovati senza vita una neonata e una donna a Villa Pamphili. Disposta l’autopsia

Orrore nel cuore verde della Capitale. Nella giornata di sabato 7 giugno 2025, i corpi senza vita di una neonata e di una donna sono stati rinvenuti all’interno di Villa Doria Pamphili, uno dei parchi storici più estesi e frequentati di Roma. Il macabro ritrovamento è avvenuto nel pomeriggio, in un’area del parco prossima alla Fontana del Giglio, sul lato che si affaccia su via Leone XII.

La scoperta è avvenuta grazie alla segnalazione di alcuni passanti, che intorno alle ore 16 hanno allertato le forze dell’ordine dopo aver notato il piccolo corpo di una neonata, adagiato tra la vegetazione nei pressi di una siepe. Immediato l’intervento del personale del 118, che ha tentato manovre di rianimazione sul posto, purtroppo senza esito. La bambina, stimata avere circa sei mesi e dalla carnagione chiara, era già deceduta.

Poco dopo, durante i primi rilievi condotti dagli investigatori, un secondo rinvenimento ha gettato ulteriore ombra sull’accaduto: a circa cento metri di distanza, nascosto tra gli arbusti e avvolto in un sacco nero, è stato scoperto il cadavere di una donna. Il braccio che fuoriusciva dal sacco ha permesso agli agenti della Scientifica di localizzarlo con maggiore precisione. Il corpo femminile si trovava già in avanzato stato di decomposizione, a differenza di quello della neonata, segno che potrebbe essere stato abbandonato in precedenza.

Sul posto sono giunti gli agenti della Squadra Mobile, incaricati delle indagini dalla Procura di Roma. Il pubblico ministero Antonio Verdi ha disposto l’autopsia su entrambi i corpi, che sarà eseguita martedì 10 giugno. L’obiettivo è determinare con chiarezza le cause del decesso, accertare eventuali segni di violenza e cercare tracce biologiche utili per l’identificazione. È stato anche ordinato un esame del DNA, poiché al momento né la neonata né la donna risultano identificate.

Secondo i primi riscontri medico-legali effettuati sulla piccola, sarebbero presenti segni compatibili con traumi, la cui natura dovrà però essere chiarita attraverso ulteriori esami. Nessun documento è stato ritrovato vicino ai corpi, e nessuna denuncia di scomparsa sembrerebbe corrispondere alle caratteristiche delle due vittime. Gli inquirenti ipotizzano un legame tra la donna e la neonata, forse madre e figlia, ma anche su questo aspetto si attendono conferme dagli accertamenti genetici.

La scena del crimine è stata isolata per diverse ore. Gli specialisti della Polizia Scientifica, in tuta bianca, hanno lavorato fino a sera per raccogliere prove, fotografare il sito e prelevare ogni possibile reperto utile alle indagini. Si sta procedendo inoltre alla visione delle immagini registrate dalle telecamere di sorveglianza presenti nell’area, in particolare quelle situate tra i quartieri Monteverde e Aurelio, nella speranza di individuare chi abbia abbandonato i corpi nel parco.

La pista investigativa principale è quella dell’omicidio, ma gli inquirenti mantengono un riserbo assoluto sulle ipotesi finora formulate. L’assenza di testimoni e l’apparente isolamento delle vittime rendono il caso particolarmente complesso.

Questa drammatica vicenda riporta all’attenzione il tema della violenza su minori e donne, con una coincidenza inquietante: pochi giorni fa, nel Salernitano, un bambino di appena nove mesi è stato ricoverato d’urgenza all’ospedale Santobono di Napoli in gravissime condizioni, con fratture e lesioni multiple. Anche in quel caso, le indagini sono in corso per chiarire l’accaduto.

L’intera comunità romana è scossa da questo duplice ritrovamento che, oltre all’orrore, solleva domande ancora senza risposta. Chi erano queste due persone? Perché sono morte? E chi ha compiuto un gesto tanto crudele da abbandonarle in un parco pubblico? La verità, ora, è nelle mani della scienza forense e degli investigatori, che nelle prossime ore cercheranno di ricostruire i tasselli di un mistero che ha gettato un’ombra cupa su Villa Pamphili.

Fonte: rainews.it